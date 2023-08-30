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白宮會面搞砸了？新書披露澤倫斯基曾惹怒拜登 兩人話不投機

編譯高詣軒／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基（左）2021年9月1日在白宮會晤美國總統拜登。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基（左）2021年9月1日在白宮會晤美國總統拜登。（美聯社）

英國衛報報導，時值俄烏戰爭未歇，美國對烏克蘭軍援成為國會敏感議題，一本即將出版、討論美國總統拜登政府的新書披露，烏國總統澤倫斯基2021年首度在白宮會見拜登時，「搞砸了」雙方會談，惹惱拜登。

美國作家佛爾（Franklin Foer）新書「The Last Politician」（最後的政治人物，暫譯）備受期待，內容亦涵蓋在2021年夏末美軍撤離阿富汗的事件，時間距離澤倫斯基同年9月訪美不遠。

報導指出，兩國領導人當時未能建立和睦關係。澤倫斯基要求烏克蘭加入北約組織，且對於結盟互動關係的分析「荒謬」，令拜登感到「火大」。

佛爾寫到，即使是拜登政府當中，對澤倫斯基最友善的人士，也同樣認為他「搞砸」了該次會面，也透露出未來對話的難度。

佛爾書中雖然對拜登在2022年後，領導世界援助烏國的作為表示肯定，但如今俄烏戰火持續，對基輔的軍事、財政援助成為國會和共和黨總統初選裡的敏感議題。

佛爾的東家「大西洋」（The Atlantic）雜誌29日公布該書摘錄。取得全書的衛報指出，佛爾在報導拜登與澤倫斯基的最初會面時，未有直接引述或指名來源，但出版商表示，該書取得了拜登周邊資深幕僚提供的資訊。

拜登 澤倫斯基 烏克蘭

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