這不是說好的華堡？美國漢堡王「廣告欺騙」的訴訟風波

廣告的華堡，與真實的華堡。（美聯社）

「您的餐點圖片僅供參考，請以實物為準...？」漢堡王 2023年上旬在美國邁阿密遭到顧客集體訴訟，指控漢堡王店內菜單欺騙顧客，讓其販售的華堡看起來比實際尺寸大35%。漢堡王辯稱自己「不需要提供和圖片看起來一模一樣的漢堡」，但這一說法上週遭法官駁回，法庭受理起訴此案，而漢堡王在8月29日仍發布聲明表示未誤導消費者，強調「廣告裡的火烤牛肉餅，和我們為全國客人提供的華堡用的肉餅相同」。2023年以來，美國已有多家連鎖速食店受到類似訴訟，如麥當勞 、溫蒂漢堡、Taco Bell，都因實際提供的餐點遠小於廣告視覺而被告。

漢堡王在2023年3月時，遭三家律師事務所在其總部所在地——佛羅里達州邁阿密提起集體訴訟，指控漢堡王誤導顧客，在其廣告和店內菜單上所放的招牌產品華堡照片，看起來比實際提供的華堡還要大——在照片中，華堡的肉餅等餡料看起來多到超出了麵包，在視覺上讓華堡顯得比連鎖店內販售的實際版本大上35%、肉的份量看起來是實際的兩倍多。

漢堡王母公司「餐飲品牌國際公司」當時對該訴訟內容提出駁回請求，宣稱漢堡王不需要提供「看起來跟圖片一模一樣的漢堡」，該公司的代表律師還直言，誇大本就是廣告的一部分：

「廣告裡的食物一直都會設法看起來盡量美味。」

「這不是什麼新聞，理性的消費者在觀看食品廣告時自然就知道這一點，這起訴訟毫無道理地裝作事實並非如此。」

漢堡王實際販售的華堡。（美聯社）

（路透）

但至8月23日邁阿密法庭法官阿特曼（Roy Altman）拒絕漢堡王的駁回請求，並表示產品與圖片是否應相符，這一點應留給陪審團「來告訴我們，理性的人認為怎樣才是合理的。」

阿特曼表示，漢堡王被指控違反「消費者保護法」，提供錯誤華堡照片，誤導了理性顧客，進而構成違約，接下來漢堡王必須在法庭上針對這一點去進行辯護；阿特曼另允許原告基於漢堡王的過失和不當得利，向漢堡王提出索賠。

雖然漢堡王實際上將收到的索賠數字尚未確認，但該起訴訟內容要求漢堡王「對所有因購買其誇大品項，而受欺騙的個人，進行金錢損失賠償。」

不過，原先的集體訴訟內容是指控漢堡王在「廣告及店內菜單」提供不符實際產品的圖片，而阿特曼駁回了針對電視和網路廣告的這部分訴訟，僅起訴店內菜單圖片不符實際上的華堡這點，原因是漢堡王並沒有在廣告中承諾漢堡的尺寸或是肉餅的重量。

而漢堡王仍對邁阿密法院的起訴決定感到不滿，8月29日漢堡王發布聲明表示：「我們在廣告中用的烤牛肉餅，和我們為全國客人提供的數百萬顆華堡所用的肉餅是相同的。」

（美聯社）

除了漢堡王之外，美國其他速食連鎖餐廳也都面臨著類似的訴訟——Axios報導，在2020年至2022年間，美國消費者針對不實的食品廣告，就提起了至少200起集體訴訟，漢堡王的訴訟案是目前最新進入起訴程序的一起。

除漢堡王之外，麥當勞和溫蒂漢堡（Wendy's）也都在2023年5月被控告廣告中的漢堡與實物不符。針對這兩家速食連鎖店的集體訴訟，是顧客奇米恩蒂（Justin Chimienti）在購買麥當勞的大麥克、以及溫蒂的波旁培根起士漢堡（Bourbon Bacon Cheeseburger）後，認為買到的漢堡遠不如廣告上那樣「又大又多汁」，因而向布魯克林法院提出。

奇米恩蒂聲稱麥當勞和溫蒂漢堡在廣告中使用了未煮熟的漢堡肉餅（肉類煮熟後會收縮），讓這些肉餅看起來比顧客實際買到的要大上15至20%。該起集體訴訟的內容還引述了一名曾在麥當勞和溫蒂漢堡任職過的食品造型師意見，該位造型師表示在廣告圖片中，自己偏好使用未煮熟的漢堡肉餅，因為完全煮熟的肉餅反而看起來「不太可口」。

阿特曼對於漢堡王案提出的意見，也在8月28日時，被控告麥當勞及溫蒂漢堡的原告律師所引用，來佐證該案應被繼續審理、進入起訴程序，不過求償金額目前仍未確認。

麥當勞實際販售的大麥克。（Getty Images）

另外，美國另一知名速食連鎖店Taco Bell也在7月31日時，於布魯克林法院被告，原因是其銷售的脆捲餅（Crunchwraps）和墨西哥 披薩（Mexican Pizza）裡面，牛肉和豆類餡料的量，只有廣告中的一半。這起針對Taco Bell的集體訴訟內容指出，Taco Bell的誇大廣告「對消費者不公平，且造成經濟損失...特別是現在通貨膨脹，食物和肉類的價格昂貴，許多消費者、特別是低收入者，在經濟上陷入困境。」

不同於漢堡王、麥當勞、溫蒂漢堡所面臨的求償金額尚屬未知，Taco Bell在訴訟案中，被要求向過去3年內，於紐約購買墨西哥披薩、素食墨西哥披薩、超大脆捲餅（Crunchwrap Supreme）、大脆捲餅（Grande Crunchwrap）和素食脆捲餅（Vegan Crunchwrap）這5項產品的顧客，提供至少500萬美元的賠償金。

值得一提的是，這類的訴訟在近年亦有不少被駁回的紀錄，例如Subway曾面臨過兩起類似訴訟，一起是在2013年，Subway被控其提供的「一英尺長潛艇堡」尺寸不足一英尺，Subway一度與原告達成和解協議，但至2017年位於芝加哥的美國第七巡迴上訴法院駁回和解，認定由於麵包在烘焙過程中的自然變化、體積改變，Subway並沒有欺瞞消費者，且法官認為雙方的和解「毫無價值」，只利於集體訴訟的代表律師收取費用。

另一起Subway被告的案例，則是2022年被控其使用的鮪魚餡料「並非100%鮪魚」而有混入其他成分，最終這起訴訟在2023年7月被駁回。