西點軍校200年「時間膠囊」只見塵土 開箱現場一片嘆息聲

西點軍校考古學家哈德遜(左)和博物館長狄亞茲(右)在一場公開儀式上，透過現場轉播，共同開箱一個有200年歷史的西點「時間膠囊」，結果裡面僅見塵土一堆，令人大失所望。(美聯社)

有200年歷史的西點軍校 「時間膠囊」，28日由考古學家和博物館 長共同開箱，並透過網路現場轉播。結果揭開一看，但見塵土一堆，令所有人大失所望。

考古學家哈德遜(Paul Hudson)和館長狄亞茲(Michael Diaz)還特地小心翼翼地抓起幾個土塊，用毛刷撢了一撢，全都頓時化為粉末。

現場觀眾本以為這一立方呎大小的鉛盒裡，會有什麼軍事遺跡或歷史檔案，沒想到一打開，鏡頭與圍觀者只看到底部沉澱了一層厚灰，現場傳出一陣失望嘆息。

哈德遜表示：「有點讓人失望，虧我們費了好一番功夫營造氣氛。告訴各位，當年他們大費周章做了這個盒子，然後把它放到紀念碑裡，我真沒想到會是這樣的結果。」

這個盒子是5月重建獨立戰爭英雄寇斯修茲可(Thaddeus Kosciuszko)紀念碑時發現的。盒子一出土，大家都以為裡面必然藏了紀念這位英雄或1820年代末期建碑時軍校生生活點滴的歷史文物，譬如火槍子彈、學生留言或解開歷史謎團的線索等。

這件事令人回想起1986年福斯新聞記者芮維拉(Geraldo Rivera)現場轉播據稱是1920年代黑社會老大卡彭(Al Capone)在芝加哥 某大飯店留下的藏寶箱，裡面也是塵土一堆。某些西點軍校官員事先曾開玩笑說，英雄紀念碑的藏寶盒裡，會不會也是同樣的「寶」？

西點軍校教務長芮夫斯(Shane Reeves)對現場圍觀的學生、軍官和民眾說，「昨天就有人跟我說，如果我們有幽默感，就該把芮維拉也請來現場」。

西點官員雖不敢肯定，但有相當把握，這個盒子是1828或1829年紀念碑建成時，由軍校學生製作、置放在裡面的。當年由五名官校生組成負責建碑事宜的委員會，包括1829年畢業的南軍名將李將軍(Robert E. Lee)。

寇斯修茲可在獨立戰爭時期曾為革命軍在紐約西點設計建造了一座堡壘，後來成為美國陸軍官校的校址。