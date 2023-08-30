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美國42個主要城市仇恨犯罪增10% 前10大城增22% 連2年創新高

編譯俞仲慈／綜合29日電
佛羅里達州傑克遜維爾一元商店Dollar General在27日發生白人男子槍殺三名非裔的槍擊案，讓仇恨犯罪再度受到關注。(美聯社)
佛羅里達州傑克遜維爾一元商店Dollar General在27日發生白人男子槍殺三名非裔的槍擊案，讓仇恨犯罪再度受到關注。(美聯社)

佛羅里達州傑克遜維爾(Jacksonville)發生白人男子槍殺三名非裔命案，讓仇恨犯罪再度受到關注，據今日美國(USA TODAY)獨家掌握的最新研究，去年全國42個主要城市發生的仇恨犯罪比前年增加10%，其中最大10座城市的仇恨犯罪案件自2021至2022年，更增加22%，連續兩年創下歷史新高。

聖伯納汀諾加州州立大學(California State University-San Bernardino)仇恨暨極端主義研究中心(Center for the Study of Hate and Extremism)自1986年以來，收集全國各地仇恨犯罪資料，發現受害人絕大多數都是非裔。

該中心名譽教授萊文(Brian Levin)表示，雖然今年仇恨犯罪案件略為減少，但他對於明年總統大選，深表憂心並坦言：「我們深信大選是暴風眼，因為每逢大選年，就會發生數百起仇恨犯罪。」

根據聖伯納汀諾加州州立大學統計，全國42座城市去年發生3320起仇恨犯罪案件，比2021年3026起案件略增，不過各州、郡和城市以不同方式定義仇恨犯罪，包括佛羅里達州、阿肯色州、維吉尼亞州和密西西比州，甚至尚未制定相關法規，統計數據更是草率。

以日前發生槍擊的佛州傑克遜維爾為例，2021年只通報11起仇恨犯罪案，南方貧困法律中心(SPLC)資深政策顧問利伯曼(Michael Lieberman)認為數據根本不準，並強調：「2013年以來，傑克遜維爾共報告30起仇恨犯罪，但人口更少的印第安納波利斯僅在2021年，即報告25起仇恨犯罪。」

因此本月稍早，SPLC聯合其他數十個組織發函給兩黨國會領袖，呼籲政治團體無論競選或政治活動，切勿使用白人至上主義與反移民言論：「出於對『取代』和『入侵』的恐懼，恐怖分子會將德州艾爾帕索(El Paso)拉丁裔、紐約州水牛城非裔、賓州匹茲堡和加州波威(Poway)的猶太裔社區，當成犯罪目標。」

仇恨犯罪 加州 非裔

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