美國42個主要城市仇恨犯罪增10% 前10大城增22% 連2年創新高

佛羅里達州傑克遜維爾一元商店Dollar General在27日發生白人男子槍殺三名非裔的槍擊案,讓仇恨犯罪再度受到關注。(美聯社)

佛羅里達州傑克遜維爾(Jacksonville)發生白人男子槍殺三名非裔 命案,讓仇恨犯罪 再度受到關注,據今日美國(USA TODAY)獨家掌握的最新研究,去年全國42個主要城市發生的仇恨犯罪比前年增加10%,其中最大10座城市的仇恨犯罪案件自2021至2022年,更增加22%,連續兩年創下歷史新高。

聖伯納汀諾加州 州立大學(California State University-San Bernardino)仇恨暨極端主義研究中心(Center for the Study of Hate and Extremism)自1986年以來,收集全國各地仇恨犯罪資料,發現受害人絕大多數都是非裔。

該中心名譽教授萊文(Brian Levin)表示,雖然今年仇恨犯罪案件略為減少,但他對於明年總統大選,深表憂心並坦言:「我們深信大選是暴風眼,因為每逢大選年,就會發生數百起仇恨犯罪。」

根據聖伯納汀諾加州州立大學統計,全國42座城市去年發生3320起仇恨犯罪案件,比2021年3026起案件略增,不過各州、郡和城市以不同方式定義仇恨犯罪,包括佛羅里達州、阿肯色州、維吉尼亞州和密西西比州,甚至尚未制定相關法規,統計數據更是草率。

以日前發生槍擊的佛州傑克遜維爾為例,2021年只通報11起仇恨犯罪案,南方貧困法律中心(SPLC)資深政策顧問利伯曼(Michael Lieberman)認為數據根本不準,並強調:「2013年以來,傑克遜維爾共報告30起仇恨犯罪,但人口更少的印第安納波利斯僅在2021年,即報告25起仇恨犯罪。」

因此本月稍早,SPLC聯合其他數十個組織發函給兩黨國會領袖,呼籲政治團體無論競選或政治活動,切勿使用白人至上主義與反移民言論:「出於對『取代』和『入侵』的恐懼,恐怖分子會將德州艾爾帕索(El Paso)拉丁裔、紐約州水牛城非裔、賓州匹茲堡和加州波威(Poway)的猶太裔社區,當成犯罪目標。」