112名前助理公開聯署 力挺大法官湯瑪斯清廉

最高法院保守派大法官湯瑪斯的112位前任助理29日發表公開信為他的清廉與獨立辯護，其並稱質疑他操守官箴的新聞報導是惡意攻擊。(路透)

面對外界指責聯邦最高法院保守派非裔大法官 湯瑪斯(Clarence Thomas)違背司法官箴，他的112位前任助理29日發表公開信為他的清廉與獨立辯護，稱質疑他操守的報導是惡意攻擊。

保守派大法官巴瑞特在28日表示歡迎公眾檢視最高法院；她提到自己身為新任大法官之一，面對批評已變得「厚臉皮」；但她沒有提到是否支持訂立大法官操守規範。(路透)

另一位保守派大法官巴瑞特 (Amy Coney Barrett )則在28日表示歡迎公眾檢視最高法院；她提到自己身為新任大法官之一，面對批評已變得「厚臉皮」；但她沒有提到是否支持訂立大法官操守規範。

112位參與聯署支持湯瑪斯的前任法律助理，包括現任副檢察長、總法律顧問、律師、法學教授及三名巡迴法院法官。信中表示，「作為他的法律助理，我們來自不同方向又走向不同旅途，在與湯瑪斯共事期間，都目睹了同一件事：他的正直無可挑剔，他的獨立性不可動搖」。

信中細述現年75歲的湯瑪斯獨特的成長經歷與為人，並表示他們身為「第一線」觀察者，一致認為他是「最有智慧、最有信仰、最愛國的人」。

「最近質疑他正直和道德的這些新聞是惡意的，是以醜陋假設指責他無法為自己思考。它們是對法院及其機構合法性的更大規模攻擊的一部分。它們所描繪的法院和湯瑪斯的畫面，與現實毫無相似處，」聯名信寫道：「我們以擔任過他下屬並繼續身為他的朋友而自豪；我們明確拒絕對他的正直、人格或道德的攻擊。」

與此同時，現年51歲、2020年提名獲確認的巴瑞特大法官，28日於威斯康辛州舉行的第七屆巡迴司法會議上說：「凡事有好有壞。法院出現在新聞中，讓人關注法院，了解法院職責和憲法規定，是正面發展」，但如果人們對法院工作有誤解或覺得法院「讓人失望」，不利的一面就會出現。

她表示，「大法官和所有法官都是公眾人物，公眾批評在某種程度上伴隨這份工作。我做了幾年(大法官)，臉皮已經厚了，我認為這就是公眾人物和所有法官必須做的事」。