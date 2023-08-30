世代效應影響 國家衛生研究院：中年人酗酒、吸大麻比率 創新高

國家衛生研究院研究報告發現，十年來，35至50歲中年人酗酒率從2012年23%攀升到2022年30%，吸食大麻比率也從2012年13%增至2022年28%，雙雙創下新高紀錄。(美聯社)

由國家衛生研究院(National Institutes of Health)贊助的研究報告發現，十年來，35至50歲中年人酗酒率從2012年23%攀升到2022年30%，吸食大麻 比率也從2012年13%增至2022年28%，雙雙創下新高紀錄。

除了酗酒和吸大麻現象增加，該報告也顯示2022年有4%中年人服用迷幻藥(hallucinogen)，是2021年兩倍之多；另外調查19至30歲年齡層，發現吸食大麻比率激增達44%，遠超過2012年28%，但酗酒比率減至30.5%，低於10年前35.2%。

密西根大學負責年度「監測未來」(Monitoring the Future)計畫的首席研究員梅根 ·派屈克(Megan Patrick)坦承：「數十年來，無論青少年或成年人的吸毒現象持續擴大當中。」

國家藥物濫用研究所(NIDA)自1975年起，針對國人酗酒、吸食大麻、吸毒和抽菸等現象，制定「監測未來」計畫，作調查研究，派屈克強調：「追踪此一現象至關重要，以便公衛專家和有關單位能夠及時做好準備。」

研究表明，吸食大麻大增的現象在很大的程度上，都受到世代文化和不同時期的合法地位影響，以35至50歲成年人為例，50歲受訪者坦承一生吸過大麻的比率最低，只有68%，因此研究指出：「受訪者於1990年高中畢業，當時無論大麻和其他毒品 都是過去40年來的歷史低點，明顯有世代效應影響。」

NIDA主任諾拉·沃爾寇(Nora Volkow)透過新聞稿表示：「這項研究和其他類似研究所取得的數據，將有助於衛生官員和個人因應不同生命階段伴隨而來的風險。」並強調：「我們希望大家自成年起的最早至最後階段，不斷更新知識，才能夠針對藥物濫用相關問題，做出妥善的決定。」