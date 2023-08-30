威斯康辛州最高法院自由派變多數 當地政界、政策恐將大地震

自由派的珍奈特‧普洛塔西維茨(左)8月1日宣誓就任威斯康辛州高等法院大法官。(美聯社)

威斯康辛州 高等法院法官出缺，自由派女性法官勝選，8月1日就職，自由派因此變成多數，幾天內便重新任命首席法官，開除行政主管，讓長期以來由保守派主宰的州高等法院，自此進入由自由派掌控的新時代；被解除首席職務的法官譴責自由派同僚發動「十足的政變」，共和黨 州議員則威脅要彈劾新法官。

華盛頓郵報報導，長久以來，自由派團體已習於把州高等法院視為敵人，現在就一大堆主要議題，迅速採取行動，可能會取得勝利，例如他們興訟，試圖重畫州政府偏袒共和黨的議員選區。另外，民主黨籍州檢察長也想加速推動訴訟，挑戰一條19世紀制定、禁止醫師在威州提供墮胎服務的法律。

威斯康辛州保守派組織「改革政府研究所」(Institute for Reforming Government)執行長斯札佛(C.J. Szafir)表示，在威州已好長時間未看到極為進步派的州高等法院啟動，這種轉變對威州政策及政治，絕對是地震般的改變；新的州高等法院即將改變一切運作方式。

威斯康辛州州高等法院的轉變，是4月選舉的結果。那場選舉是美國法官選舉史上最燒錢的一次，雙方陣營及利益團體花費超過5000萬元。

原本威州高等法院保守派大法官對自由派占有四比三的優勢，但因一位保守派法官退休，席位重選而扭轉；密爾瓦基郡(Milwaukee County)珍奈特‧普洛塔西維茨(Janet Protasiewicz)以高出11個百分點的得票勝出，8月1日宣誓就職，自此州高等法院變成自由派四席、保守派三席的局面。

威斯康辛這個搖擺州兩黨勢均力敵，2024年總統選舉結果若告上法院，最後將由州高等法院做出關鍵裁決。

保守派控制該州高等法院達15年，期間他們維持一條選民身分法，同意對公職人員集體議薪設限，禁止為缺席投票 設立路邊投票箱，有一件影響深遠的共和黨經費調查案，還被最高法院擋了下來。

政治分析師認為，普洛塔西維茨風格強硬，有助她勝選，但司法界觀察人士擔憂她會讓法官看來像政治人物，而非中立的仲裁人員。