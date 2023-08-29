我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超速相機全天執法1年後 紐約市罰單降3成

勞資談不攏 校車司機可能開學後罷工 紐約市府擬發臨時免費地鐵卡

微軟總裁：AI可能變武器 需要由人類控制

中央社／紐約29日綜合外電報導
推出ChatGPT的OpenAI公司執行長阿特曼（SamAltman）5月連同谷歌（Google）AI團隊DeepMind和微軟的主管警告，AI帶來的人類滅亡風險不亞於核戰，有必要降低這類風險。（路透）
推出ChatGPT的OpenAI公司執行長阿特曼（SamAltman）5月連同谷歌（Google）AI團隊DeepMind和微軟的主管警告，AI帶來的人類滅亡風險不亞於核戰，有必要降低這類風險。（路透）

微軟副董事長暨總裁史密斯（Brad Smith）近日接受美國財經媒體CNBC專訪時說，人工智慧（AI）有變成武器的可能性，需要由人類約束它。

史密斯在28日播出的訪問中表示：「我認為，人類發明的每種科技都有變成工具和武器的潛力。」

「我們必須確保AI仍由人類控制。不管是政府、軍隊或任何形式的組織想用AI進行自動化，比方說重要基礎設施，我們都必須確保有人員在管控，讓我們能夠減速或關掉。」

在生成式AI聊天機器人ChatGPT因為能夠做出跟人類一樣的回覆而掀起熱潮後，全球科技業領袖紛紛示警AI的風險。生成式AI是一種能產生文字、影像、程式碼等內容的AI科技。

推出ChatGPT的OpenAI公司執行長阿特曼（Sam Altman）5月連同谷歌（Google）AI團隊DeepMind和微軟的主管警告，AI帶來的人類滅亡風險不亞於核戰，有必要降低這類風險。

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）、蘋果（Apple）共同創辦人沃茲尼亞克（Steve Wozniak）跟幾名科技業領袖也敦促，AI實驗室應停止訓練優於OpenAI最新大型語言模型GPT-4的系統。他們也呼籲暫停發展這類先進科技6個月。

史密斯上週末在新德里（New Delhi）20國集團工商峰會（Business 20 summit）場邊告訴CNBC主持人宋馬丁（Martin Soong），他們提倡的不只是要企業做對的事，還要有新的法律規範來確保能夠踩煞車。

史密斯說：「我們在其他地方都看到這類必要性。我的意思是，想像一下電路的斷路器，還有你送小孩上校車時，知道有緊急煞車系統。我們以前幫其他科技做過這種事，現在我們也得幫AI做。」

與此同時，AI爆炸式成長也讓勞工擔心工作會被AI取代。

高盛集團（Goldman Sachs）3月一份報告寫道，生成式AI可能衝擊全球多達3億個工作，且受到影響的職業當中，約25%至50%的工作量可被AI取代。報告並提到，需要體力活的工作可能比較不會被影響。

史密斯則指出，AI是一種補充勞動力而非取代工作的工具，「這種工具可以幫助人們更聰明、迅速思考，大家可能犯的最大錯誤，就是以為這種工具將使人們能夠停止思考」。

史密斯舉自家服務Copilot為例，它能把Word文件變成PowerPoint投影片，但這「不代表你做簡報前不應該先讀過你的投影片，事實上，你應該加以理解和編輯過，讓它們變得完美」。

AI 微軟 ChatGPT

上一則

佛州1元店槍案 兇嫌原本想攻擊的是一所非裔大學

延伸閱讀

川普爭取延審失敗 涉推翻大選案 明年「超級星期二」前開審

川普爭取延審失敗 涉推翻大選案 明年「超級星期二」前開審
川普涉推翻大選聯邦審判 明年3月4日開始

川普涉推翻大選聯邦審判 明年3月4日開始
川普司法考驗進入新階段 喬州、聯邦官司今天都有聽審

川普司法考驗進入新階段 喬州、聯邦官司今天都有聽審
NBA／柯瑞是最佳控衛？名嘴曝喬丹私訊：魔術強森才是

NBA／柯瑞是最佳控衛？名嘴曝喬丹私訊：魔術強森才是

熱門新聞

佛州坦帕一家三口遭到華裔鄰居在門口投毒。(截取自FOX13影片)

恐怖華人博士生 化學專業針孔放毒害鄰居

2023-08-25 18:26
佛州一名女子想遞一張20元鈔票給馬路上的非法小販，但最後卻因拒絕配合警方及造成交通隱患，被戴上手銬逮捕。(擷自TikTok影片)

佛州女想給路邊非法小販20元 最後卻被上銬送警局

2023-08-22 16:55
當地媒體WRAL報導，警方已拘捕一名關係人。(擷自WRAL影片)

教堂山北卡大槍案 傳1教職人員亡 警拘捕1中國留學生

2023-08-28 16:54
布碌崙(布魯克林)日落公園租客鎚殺案兇嫌葉力勇(Liyong Ye，音譯)被控謀殺罪、企圖謀殺罪等罪名。(視頻截圖)

布碌崙鎚殺案╱兇手9歲兒：爸爸瘋了、滿地是血

2023-08-24 21:24
示意圖。Photo by David von Diemar on Unsplash

搬進兄弟會宿舍才一周 20歲大學生走錯房子遭擊斃

2023-08-28 14:14
中國買主在美國購得農地不到1400英畝，全美則有13億英畝的農業用地。（Getty Images）

中國人在美國大量購買農地？ 實際情況恐非如此

2023-08-25 10:07

超人氣

更多 >
累積大筆退休儲蓄 股神巴菲特教你簡單一招

累積大筆退休儲蓄 股神巴菲特教你簡單一招
教堂山北卡大槍案 傳1教職人員亡 警拘捕1中國留學生

教堂山北卡大槍案 傳1教職人員亡 警拘捕1中國留學生
南加千名青少年購物中心打群架 還有人開槍？

南加千名青少年購物中心打群架 還有人開槍？
搬進兄弟會宿舍才一周 20歲大學生走錯房子遭擊斃

搬進兄弟會宿舍才一周 20歲大學生走錯房子遭擊斃
教堂山北卡羅來納大學槍擊 死者傳為華裔副教授

教堂山北卡羅來納大學槍擊 死者傳為華裔副教授