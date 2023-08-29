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迎接新學年 拜登夫婦訪華府中學 學生搶握手

編譯俞仲慈／綜合28日電
拜登總統夫婦(右一、二)28日在華府特區學校開學第一天訪問了華府「艾略特海因中學」，並和學生們在課堂上互動。(歐新社)
拜登總統夫婦(右一、二)28日在華府特區學校開學第一天訪問了華府「艾略特海因中學」，並和學生們在課堂上互動。(歐新社)

哥倫比亞特區2023-24新學年28日開學，總統拜登和第一夫人吉兒(Jill Biden)當天前往華府國會大廈以東的「艾略特海因中學」(Eliot-Hine Middle School)訪問，和學生們一起迎接新學年。

當「艾略特海因中學」七年級學生準備去自助餐廳用午餐時，拜登和吉兒突然現身向大家打招呼，讓學生們又驚又喜。

接著拜登夫婦來到八年級教室前，在教室內上課的學生們興奮地站起身，個個歡欣鼓舞，其中一名學生甚至尖叫：「我和總統握到手了！」

拜登總統向這群八年級學生表示：「看來你們很高興上數學課。」隨後又問道：「順便問一下，你們覺得最難的科目是什麼？」結果學生們異口同聲齊大喊：「數學！」隨後拜登和學生一一握手，大家興奮尖叫，其中一位男學生甚至高興喊道：「我想握你的手！」

拜登夫婦開學日參訪行程，由華府市長包瑟(Muriel Bowser)和「艾略特海因中學」校長陪同，也拉開吉兒參觀學校開學的序幕；她預計本周稍後前往中西部參訪學校，除了向教師致意，也要宣導學生心理健康的重要。

根據報導，吉兒是入主白宮後仍堅持教職的第一夫人，在拜登擔任前總統歐巴馬副手八年期間，吉兒就在北維吉尼社區學院(Northern Virginia Community College)教授英語和寫作。

吉兒趁參訪之際向學生表示：「大家可能不知道，無論老師教了多久，在開學前一晚仍然無法入睡，因為(開學)太興奮、因為老師愛學生。」

拜登 華府 白宮

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