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今年颶風季預測6-11個 NOAA調升為「高於正常」

編譯徐薏茹／綜合28日電
國家海洋暨大氣管理局預計今年會有14至21個命名風暴。圖為即將侵襲佛州的熱帶風暴「伊達利亞」衛星照片。(美聯社)
國家海洋暨大氣管理局預計今年會有14至21個命名風暴。圖為即將侵襲佛州的熱帶風暴「伊達利亞」衛星照片。(美聯社)

國家海洋暨大氣管理局(NOAA)日前已將今年的大西洋颶風季節預測從先前預估的「接近正常」調升為「高於正常」水平；氣候科學家表示，今年的颶風季難以預測，聖嬰現象的氣候模式一般有助於緩和大西洋的颶風季節，但今年大西洋水溫升高助長颶風生成條件，抵銷了聖嬰現象的影響。

NOAA氣候預測中心的首席颶風預報員羅森克恩(Matthew Rosencrans)說：「持續的聖嬰現象可能與大西洋的地方條件競爭，增加前景的不確定性。」

NOAA表示目前預計今年會有14至21個命名風暴，其中6至11個風暴將發展成颶風，二至五個預計為強烈颶風。

根據NOAA氣候預測中心計算，出現「高於正常」水平颶風季的機率為60%，「接近正常」颶風季的機率為25%。

5月NOAA預測今年為「接近正常」颶風季，有12至17個命名風暴。大西洋颶風季平均生成14個命名風暴，7個發展成颶風，3個為強烈颶風。

羅森克恩指出，聖嬰現象的影響通常在大西洋颶風季帶來約九個命名風暴，包括四個颶風和兩個強烈颶風。

但今年情況不同，大部分是受到創紀錄的溫暖海面溫度影響，水溫更溫暖代表空氣的溼氣更多，能引發更大更強烈的颶風。

羅森克恩表示今年6、7月，北大西洋的海面溫度達到自1950年以來的最高溫

根據NOAA，今年聖嬰現象的颶風限制影響發展緩慢，這一情況可能在颶風季的大部分時期持續。

科羅拉多州立大學(Colorado State University)高級研究員說：「聖嬰現象通常會減弱風暴，溫暖的大西洋通常會增強風暴，因此確切會如何發展是個大問題。」

科羅拉多州立大學8月初的自家預測也預期出現高於平均的大西洋颶風季節，該大學預測今年會有18個命名風暴，包括已形成的五個命名風暴。

 2022年NOAA共紀錄14場風暴，包括發展成強烈颶風並導致災害的伊恩颶風(Ian)和菲奧娜颶風(Fiona)。

颶風 科羅拉多州 高溫

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