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多次地面滯留逾3小時禁下機 美航罰410萬

編譯周芳苑／綜合28日電
美國航空因國內航班多次在地面滯留至少三小時，且不讓乘客下機，遭運輸部罰款410萬元。(路透)
美國航空因國內航班多次在地面滯留至少三小時，且不讓乘客下機，遭運輸部罰款410萬元。(路透)

聯邦運輸部28日以美國航空(American Airlines)多次地面長時間延誤時不讓乘客下機為由，處以410萬元罰款。

運輸部表示，約10年前有關單位針對航空公司地面長時間延誤祭出相關規定，在那之後，這次是最大一筆罰款。

根據同意令(consent order)，美國航空將在30天內支付一半罰款，另一半罰款則由運輸部借貸給該航空公司，支付賠償金給被延誤乘客。

運輸部調查顯示，2018到2021年美國航空共計43個國內航班在地面滯留至少三個小時，5821名乘客不得離開飛機；依規定，航空公司可在某些例外情況要求乘客留在機艙內，包括基於安全和安保原因，但運輸部稱，美國航空滯留地面的43航班並不具備這些例外情況。

運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)誓言要根據消費者保護法追究航空公司責任。

美國航空表示已盡量避免長時間地面滯留，而43個被點名的滯留航班在2018至2021年間約770萬所有航班中僅占1%；該公司稱，已為受延誤乘客提供「大量補償」，並加強管理以避免延誤。

多數地面滯留發生在德州達拉斯的達福國際機場(Dallas-Fort Worth International Airport)；另也發生在聖安東尼奧和休士頓，多半在雷暴天候下，美國航空無法控管登機門讓乘客下機。

美國航空針對2019年1月冬季暴風雪期間雷根華盛頓國家機場(Reagan Washington National Airport)航班延誤提出特別異議，但接受同意令中的和解方案。

德州 暴風雪 休士頓

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