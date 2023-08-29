危險大型颶風 周三登陸佛州灣區 多郡發撤離令

熱帶風暴「伊達利亞」預測以三級颶風的強度於30日襲擊佛州，可能受衝擊地區的居民28日開始預做防災準備。(路透)

氣象人員28日表示，中午還在墨西哥 尤卡坦半島的熱帶風暴伊達利亞(Idalia)預計30日以「危險大型颶風 」姿態，挾帶強風與驟雨登陸佛州 灣區，離伊恩(Ian)颶風肆虐不滿一年；佛州已開始部署國民兵和緊急人員到可能受衝擊的地區。

國家颶風中心(National Hurricane Center)氣象人員說，伊達利亞穿過古巴西部，北向往墨西哥灣區前進，風勢將因海水溫暖而加劇，演變成颶風，抵達佛州時料將轉為三級颶風，最高風速達每小時115哩；不過，由於伊達利亞的路徑大抵與佛州西岸平行，因此確切在何地登陸很難預測，國家氣象局說「路徑稍有偏差，登陸地點就會差很遠」。

另方面，颶風富蘭克林(Hurricane Franklin)迅速增強為2023年大西洋颶風季最強風暴，28日對百慕達(Bermuda)發布「熱帶風暴警報」(tropical storm watch)；預計本周將影響美東部分沿岸地區，同時引發巨浪和離岸流，三天之後才會減弱。

國家颶風中心表示，富蘭克林最高風速已增至每小時145哩，陣風更強，導致富蘭克林升格為四級颶風，29日下午才會開始逐漸轉弱。

而伊達利亞28日上午的位置在古巴西端西南西80哩處，最大持續風速每小時65哩，暴風圈最大範圍離風眼105哩。

佛州至少一郡已於28日發布撤離令，州長德桑提斯說更多郡將跟進，「這將是一場大型颶風，疾風暴雨可能橫掃地區的人民，尤須注意防備。「29日晚，30日清晨，這場颶風真的會很凶狠。」

坦帕國際機場宣布29日午夜後將關閉，旅客須洽各航空公司查詢班機資訊；坦帕北邊的帕斯科郡下令低窪地區及移動房居民28日早上就撤到安全避難所；坦帕麥克迪爾空軍基地也下令少數留守人員外，全員撤離。

傑克森維爾雖然離墨西哥灣很遠，但在颶風路徑範圍內，市長迪根(Donna Deegan)28日就宣布緊急狀態，29、30日學校停課，29日中午開設救災中心。