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周末票房冠軍爭奪激烈 索尼新片小勝芭比

編譯俞仲慈／綜合27日電
新片「GT跨界玩家」主要演員5月時在法國坎城影展為電影宣傳，後來由於好萊塢演員工會宣布罷工，所有新片造勢活動停擺。(美聯社)
新片「GT跨界玩家」主要演員5月時在法國坎城影展為電影宣傳，後來由於好萊塢演員工會宣布罷工，所有新片造勢活動停擺。(美聯社)

據美聯社報導，改編自電子遊戲的電影「GT跨界玩家」(Gran Turismo: Based on a True Story)首映周末創下1730萬票房，搶下賣座冠軍，但只略勝「芭比」(Barbie)的1710萬元；上映已經六周的「芭比」後勢依然強勁，預估兩部電影將展開激烈的票房冠軍爭奪戰。

27日適逢第二屆國家電影日(National Cinema Day)，全國幾乎所有電影院不限電影或放映場次，票價一律4元，吸引大批影迷重複觀看「芭比」，周日票房估計達780萬元，換言之，有近200萬人進場觀看「芭比」，而且累計至今，國內總票房為5億9480萬元，是今年國內最賣座的電影，同時全球票房收入也達13億4000萬元，很快將超越「超級瑪利歐兄弟電影版」(The Super Mario Bros. Movie)全球票房13億5000萬元的紀錄。

上映六周的「芭比」票房長紅，索尼(Sony)影業推出的新片「GT跨界玩家」周末票房收入卻略勝一籌。不過周末首映總票房包括周四之前和周四當天預先放映收入530萬元，雖然是好萊塢常見做法，但仍有灌水的疑慮，華納兄弟發行主管戈德史坦(Jeff Goldstein)直言不諱表示：「我們之所以大聲指出，就是因為電影芭比擁有令人難以置信的影響力。」

對於製作成本約6000萬元的「GT跨界玩家」來說，首映票房表現已經及格，這部新片講述一位年輕人憑藉著對PlayStation遊戲的熱愛，意外在現實生活中成為大受好評的賽車手。 

索尼影業為了宣傳「GT跨界玩家」，一連數周舉辦粉絲試片會，對此，數據公司Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)直言：「顯然每部電影為追求第一名都拚了。」並強調：「追根究柢，芭比Barbie就是一部不折不扣的全球大片，無論周末票房結果如何，芭比永遠是贏家，索尼新片沒有明星來宣傳，只好讓影迷當起推銷電影的代言人。」

芭比 索尼 電影院

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