佛州白男槍殺3非裔飲彈亡 FBI以仇恨犯罪調查

佛羅里達州傑克遜維爾市一家一元商店26日發生槍擊案，仇恨非裔的白人男性兇手持槍殺害三名非裔，隨後飲彈自盡。當地民眾主動聚集為無辜遇害者祈禱。(美聯社)

佛羅里達州傑克遜維爾市(Jacksonville)一家連鎖一元商店「一元通」(Dollar General)26日發生槍擊 案，仇恨非裔 的白人男性兇手持槍殺害三名非裔，隨後飲彈自盡。

兇手作案前不久傳訊息告訴父親去看他電腦裡的內容，其中包括三個充滿仇恨字眼的自白檔案，父親見狀報警，但已來不及挽回悲劇。

傑克遜維爾警局局長華特斯(T.K. Waters)在記者會上表示，「這起槍擊案是男性兇手仇恨非裔使然的種族攻擊。」

華特斯表示，20多歲的白人兇手作案後自盡，留下可視為犯案動機的三個自白檔案，內容充斥「令人厭惡的仇恨意識形態」。

華特斯表示，兇手住在傑克遜維爾南方的克雷郡(Clay County)，犯案前告訴父親「檢視他的電腦檔案」，這名父親發現華特斯稱作自白的檔案並報警，但兇手已持畫有白色納粹 符號的步槍，在一元商店大開殺戒。

槍擊案發生在26日下午1時，地點在愛德華沃特斯大學(Edward Waters University)附近，該大學為傳統非裔學府，住校學生被告知暫時待在宿舍中。

傑克遜維爾市女市長唐娜‧迪根(Donna Deegan)表示，兇手作案後躲在一元商店內，形容這宗槍擊案件「令人無法接受」。

警方表示，據信兇手單獨行動，身穿戰術背心且蒙面，持一把AR-15步槍和一把手槍犯案；兇案發生的一元商店附近有多座教堂，對街則有一棟公寓。

媒體報導，有人目睹兇手在大學校園附近換裝，校園警衛試圖抓住他，但他設法掙脫。

華特斯公布的武器照片顯示，槍身有白色的納粹標誌圖案。

傑克遜維爾聯邦調查局負責此案的特別探員雪莉‧昂克斯(Sherri Onks)說，「我們已啟動聯邦民權調查，將追究這宗仇恨犯罪。」

選區涵蓋傑克遜維爾的佛州參議員戴維斯(Tracie Davis)在「X平台」發文，形容發生這起槍擊案是「悲慘的一天」，向受害者及其家屬致哀。