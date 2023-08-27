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夏威夷公布野火失蹤者 逾百人報平安

記者胡玉立／綜合報導
茂宜島野火已奪走至少115條人命，民眾在通往受創最嚴重城市拉海納的道路旁豎立十字架，悼念遇難者。(美聯社)
茂宜島野火已奪走至少115條人命，民眾在通往受創最嚴重城市拉海納的道路旁豎立十字架，悼念遇難者。(美聯社)

夏威夷當局24日首度公布茂宜島野火後迄今仍失聯者名單，總計達388人。這場火災已奪走至少115條人命，是美國自1918年以來最慘烈的野火災難。當局希望透過公布失蹤者名單來縮小失蹤人數。

聯邦調查局(FBI)25日表示，在當局公布下落不明者的姓名後，已有100多人親自或由親友出面表示平安。

半個多月前的大火摧毀夏威夷茂宜島沿海城鎮拉海納(Lahaina)及該島其他地區，搜救隊迄今仍在灰燼和瓦礫中搜尋人體遺骸。官方22日曾表示，仍有1000至1100人下落不明。目前不清楚為何24日公布的失蹤名單人數少了許多。

當局持續向公眾警告，確認死亡人數可能會大幅增加。茂宜郡警察局長白耶悌(John Pelletier)表示，「我們知道一旦這些名字曝光，會讓那些親友被列入名單者感到痛苦。這不是一件容易的事，但我們希望盡一切努力讓調查儘量徹底完整。」

名單公布後幾小時內，已有人在社群媒體發文表示，被列入名單裡的一些人已表明自己還活著。一名婦女在回復茂宜郡失蹤者名單的臉書貼文寫道，她知道名單中的兩個人在火災中倖存，「希望還有更多這樣的事」。

拉海納大火最終造成的死亡人數，可能要數月後才能確認。許多死者是在試圖逃離火災時受困在電力喪失後堵塞的交通中，部分老年人在安養院過世。

當局迄今已公布35名已透過DNA檢測確認身分的死亡者姓名，其中28人年齡超過60歲。24日名單上添加了一名七歲兒童。

無數家庭痛苦地等待下落不明的親人消息，很多人仍然抱持著希望。與此同時，許多失蹤者家屬遲遲不願提交DNA樣本，讓官方核對在廢墟中找到的人體遺骸。當局22日表示只收到104份DNA樣本，除再次緊急呼籲民眾提交DNA，並承諾這些信息不會用於鑑識死者身分以外的任何用途。

拉海納商店街上貼滿尋人啟事傳單。夏威夷當局24日首度公布野火發生後迄今仍失聯的3...
拉海納商店街上貼滿尋人啟事傳單。夏威夷當局24日首度公布野火發生後迄今仍失聯的388人名單，已有100多人親自或由親友出面表示平安。(美聯社)

DNA 夏威夷 茂宜島

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