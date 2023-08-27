SpaceX飛龍號 載4人上太空站

四名分別來自不同國家的太空人，26日搭乘太空探索科技公司飛龍號太空船，由獵鷹9號運載火箭搭載升空，前往國際太空站。(美聯社)

國家航空暨太空總署(NASA )委託的太空探索科技公司(SpaceX )飛龍號(Dragon)太空船，由獵鷹9號運載火箭搭載來自四個國家的四名太空人 ，26日從佛州卡納維爾角(Cape Canaveral)甘迺迪太空中心(Kennedy Space Center)發射升空，前往國際太空站。

這趟代號Crew-7的飛行任務，成員包括任務指揮官、美國女軍官潔思敏‧莫格貝利(Jasmin Moghbeli)、丹麥工程師摩根森(Andreas Mogensen)、日本醫生古川聰(Satoshi Furukawa)及俄羅斯太空人波瑞索夫(Konstantin Borisov)。

他們定於27日登上國際太空站實驗室，和今年3月到太空站工作的四名太空人換班。

約有1萬人在現場觀看太空船升空，NASA即時在社群媒體X推文說：「我們升空了！」飛龍號在軌道上與獵鷹9號火箭成功脫離後不久，控制室內爆出一陣歡呼聲。

在火箭與太空船完成分離後，伊朗裔的莫格貝利即向地面報告，「太空船上四名成員或許來自四個不同國家，但我們是一個團結的隊伍，執行同一任務。」

NASA太空探險任務負責人鮑爾索克斯(Ken Bowersox)表示這次成功發射真是太棒了，還有四名國際太空人更令人興奮。

歐洲太空署(European Space Agency)總裁阿施巴赫(Josef Aschbacher)表示，為了探索太空需要各個國家共同努力，太空是全球性的，國際合作是個關鍵。

可多次使用的獵鷹9號，在升空幾分鐘後，第一級助推器返回卡納維爾角，對現場逾萬名觀眾來說是一次額外的「彩蛋」。

這次發射較原定日期推遲一天，主要是對太空艙生命支援系統中的閥門做額外的數據審查。而在26日發射前一刻，太空艙推進器系統出現輕微的燃料洩漏，倒數計時幾乎再次停止。 在只剩下兩分鐘時，SpaceX工程師成功驗證洩漏不會造成威脅，決定發射升空。