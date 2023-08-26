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川普監獄照推文吸引馬斯克轉推 分析：標誌X平台右傾

編譯高詣軒／即時報導
前總統川普24日在前稱推特的「X」平台張貼監獄照，是繼2021年1月後首度在該平台推文。(Getty Images)
前總統川普24日在前稱推特的「X」平台張貼監獄照，是繼2021年1月後首度在該平台推文。(Getty Images)

馬斯克去年買下推特（現稱「X」）的數周內，就將美國前總統川普就2021年國會暴動遭停用的帳號解禁，但川普直到24日重返平台張貼監獄照，才再度於該平台推文。英國衛報26日分析，川普的回歸強化了「X」的右傾，推動平台成為爭議用戶的言論天堂。

川普在喬州到案後，將拍下的監獄照配上「永不投降」等語張貼，為帳號解禁9個月後終於推文，吸引馬斯克轉推，並強調川普推文散布力驚人。馬斯克過去曾稱推特封鎖川普之舉「錯誤」，並誇讚川普相當會操作推特。

衛報認為，川普回歸「X」的發展，標誌該平台又一步邁向爭議用戶的自由言論天堂。馬斯克曾自詡「言論自由絕對主義者」，接手推特後已使多名曾遭停用的用戶回歸，如共和黨聯邦眾議員葛林、受保守派歡迎的加拿大心理學家彼得森（Jordan Peterson）等。

川普曾在馬斯克買下推特後，表示非常樂見推特受「有理智」者管理。雖然用戶和廣告商不見得高興，右派人士迄今對馬斯克的領導相當讚許。

川普重回該平台，也暗示他將「X」視為重返白宮的有用工具。雖然控罪相繼纏身，今年已4度遭起訴，但他仍在共和黨總統初選參選人選陣容裡執牛耳。

回歸熟悉的平台後，川普可望有更大的舞台備戰明年大選。雖然川普暫別推特期間，活躍使用「Truth Social」平台，但上面僅有約640萬名追蹤者，反觀在「X」則已破8700萬用戶追蹤。

川普 推特 馬斯克

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