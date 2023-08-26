投擲塑膠箱攔阻騎士導致撞車身亡 紐約市警被停職調查

30歲的機車騎士杜普雷。(美聯社)

紐約市布朗士 23日發生一起機車騎士死亡事件，騎車男子試圖駕車逃離一名紐約市便衣警察追逐時，遭警察近距離朝他頭部投擲塑膠野餐冷藏箱，男子被擊中後機車失控撞上金屬路障，人則被抛向路樹；30歲的機車騎士杜普雷(Eric Duprey)當場宣告不治；數小時後，涉案警員杜蘭(Erik Duran)被停薪停職。

美聯社報導，監控影片顯示，23日下午5時30分左右，杜普雷在布朗士大學高地的人行道上騎摩托車衝向一群人，其中包括便衣警察杜蘭在內，杜蘭拿起紅色塑膠野餐冷藏箱扔向杜普雷。

紐約市警局(NYPD)表示，杜普雷是在向便衣警察兜售毒品 時被查獲，試圖騎上朋友的機車逃逸；當時站在人行道上的杜蘭正在執行緝毒行動。警方拒絕透露杜普雷被控販售的毒品種類。

杜普雷的母親蘇托(Gretchen Soto)在電話中告訴美聯社，指警方說法「全是謊言」，她堅稱兒子並未販毒或試圖逃避警察；23日她在波多黎各和兒子視訊通話到一半，螢幕突然黑了；她用西班牙語說道，「他沒有逃跑。他只是在機車上和我視頻聊天，然後路過那個地方時就突然斷訊了」。

蘇托表示，杜普雷住在布朗士，是個送貨司機，有三個孩子，年齡分別為三歲、五歲和九歲。她說：「他們讓三個小孩失去了父親，我要討回公道。」

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)辦公室負責調查涉及警察的死亡案，全案正在調查中。NYPD聲明也表示，將確保對此案進行全面徹底透明調查。

杜蘭在警察部門工作13年，去年9月加入布朗士緝毒組。根據資料，他曾數十次因警務服務出色有功受表揚。但紐約市民事申訴審查委員會稱，杜蘭去年曾因攔檢被人投訴濫權。