我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大飯店變大學宿舍？傳聖荷西州大看中聖荷西希爾頓大樓

零元購猖獗 洛市梅西百貨遭快閃 古龍香水被掃貨

投擲塑膠箱攔阻騎士導致撞車身亡 紐約市警被停職調查

記者胡玉立／綜合報導
30歲的機車騎士杜普雷。(美聯社)
30歲的機車騎士杜普雷。(美聯社)

紐約市布朗士23日發生一起機車騎士死亡事件，騎車男子試圖駕車逃離一名紐約市便衣警察追逐時，遭警察近距離朝他頭部投擲塑膠野餐冷藏箱，男子被擊中後機車失控撞上金屬路障，人則被抛向路樹；30歲的機車騎士杜普雷(Eric Duprey)當場宣告不治；數小時後，涉案警員杜蘭(Erik Duran)被停薪停職。

美聯社報導，監控影片顯示，23日下午5時30分左右，杜普雷在布朗士大學高地的人行道上騎摩托車衝向一群人，其中包括便衣警察杜蘭在內，杜蘭拿起紅色塑膠野餐冷藏箱扔向杜普雷。

紐約市警局(NYPD)表示，杜普雷是在向便衣警察兜售毒品時被查獲，試圖騎上朋友的機車逃逸；當時站在人行道上的杜蘭正在執行緝毒行動。警方拒絕透露杜普雷被控販售的毒品種類。

杜普雷的母親蘇托(Gretchen Soto)在電話中告訴美聯社，指警方說法「全是謊言」，她堅稱兒子並未販毒或試圖逃避警察；23日她在波多黎各和兒子視訊通話到一半，螢幕突然黑了；她用西班牙語說道，「他沒有逃跑。他只是在機車上和我視頻聊天，然後路過那個地方時就突然斷訊了」。

蘇托表示，杜普雷住在布朗士，是個送貨司機，有三個孩子，年齡分別為三歲、五歲和九歲。她說：「他們讓三個小孩失去了父親，我要討回公道。」

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)辦公室負責調查涉及警察的死亡案，全案正在調查中。NYPD聲明也表示，將確保對此案進行全面徹底透明調查。

杜蘭在警察部門工作13年，去年9月加入布朗士緝毒組。根據資料，他曾數十次因警務服務出色有功受表揚。但紐約市民事申訴審查委員會稱，杜蘭去年曾因攔檢被人投訴濫權。

布朗士 紐約市 毒品

上一則

鑑定為智能障礙 密西西比州死囚有機會獲得假釋

下一則

茂宜島野火 日本高溫 南歐熱浪…7月史上最熱月 極端氣候恐成常態

延伸閱讀

華婦命喪布朗士醫院樓梯間 5天才被發現

華婦命喪布朗士醫院樓梯間 5天才被發現
華婦命喪紐約布朗士醫院樓梯間 摔死五天屍體才發現

華婦命喪紐約布朗士醫院樓梯間 摔死五天屍體才發現
三分之二紐約公校 缺乏殘障設施

三分之二紐約公校 缺乏殘障設施
多家美甲店欠薪達30萬 州檢助員工討回

多家美甲店欠薪達30萬 州檢助員工討回

熱門新聞

佛州坦帕一家三口遭到華裔鄰居在門口投毒。(截取自FOX13影片)

恐怖華人博士生 化學專業針孔放毒害鄰居

2023-08-25 18:26
佛州一名女子想遞一張20元鈔票給馬路上的非法小販，但最後卻因拒絕配合警方及造成交通隱患，被戴上手銬逮捕。(擷自TikTok影片)

佛州女想給路邊非法小販20元 最後卻被上銬送警局

2023-08-22 16:55
布碌崙(布魯克林)日落公園租客鎚殺案兇嫌葉力勇(Liyong Ye，音譯)被控謀殺罪、企圖謀殺罪等罪名。(視頻截圖)

布碌崙鎚殺案╱兇手9歲兒：爸爸瘋了、滿地是血

2023-08-24 21:24
川普的監獄大頭照已公開。（路透）

川普自首「監獄照」曝光 交保後首發聲：我沒做錯事

2023-08-24 20:30
中國買主在美國購得農地不到1400英畝，全美則有13億英畝的農業用地。（Getty Images）

中國人在美國大量購買農地？ 實際情況恐非如此

2023-08-25 10:07
作案凶器。(市警提供)

「我出事情了」 他接到電話趕回家 兇嫌半瘋半傻

2023-08-24 19:04

超人氣

更多 >
恐怖華人博士生 化學專業針孔放毒害鄰居

恐怖華人博士生 化學專業針孔放毒害鄰居
中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡

中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡
死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差

死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差
中國人在美國大量購買農地？ 實際情況恐非如此

中國人在美國大量購買農地？ 實際情況恐非如此
不滿生活環境差 檢方指布魯克林鎚殺案兇嫌預謀犯案

不滿生活環境差 檢方指布魯克林鎚殺案兇嫌預謀犯案