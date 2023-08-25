拿蛋砸幼童… 父母抖音惡搞逾6億次點閱 專家怒批不好玩

抖音上近來出現大量家長在兒童額頭上砸雞蛋惡搞影片，兒科醫師警告可能傷害兒童身心健康。(Amanda Mathers抖音截頻)

根據國家廣播公司(NBC)報導，近來在抖音 (TikTok)出現大量砸雞蛋 惡搞影片#eggprank，有許多家長拿生雞蛋砸孩子額頭，博取網友關注，點閱率超過6億7070萬次，專家擔心會對幼童造成負面影響，呼籲停止這種惡作劇。

抖音丟雞蛋惡搞發燒影片，通常是家長帶著年幼子女在廚房裡烹調食物，大人先拿出一顆生雞蛋，就在準備打碎雞蛋時，卻冷不防將雞蛋砸在孩子額頭上，再將雞蛋倒入平底鍋。

由於孩子被家長突如其來的惡作劇嚇到，會出現哭泣或不知所措等諸多反應，意外讓#eggprank變成發燒片，雖然家長的惡作劇沒有惡意，但是約翰霍普金斯兒童醫院(Johns Hopkins All Children's Hospital)兒科急診醫生梅根 ·馬丁(Meghan Martin)坦承：「我根本不喜歡這類影片，對孩子們來說毫無益處，而且老實說，我覺得根本沒有娛樂價值可言。」

在抖音擁130萬粉絲的馬丁也呼籲家長注意生蛋黃液的潛在危險，並強調：「此舉等於是在孩子額頭上散布沙門氏桿菌(salmonella)，幼兒一旦感染，會因為胃部不適或食物中毒需去醫院接受治療。」

根據報導，目前尚不清楚砸雞蛋惡作劇的始作俑者，但本月稍早，抖音一支大人砸雞蛋的惡搞影片，點閱率逾1400萬次，意外掀起對兒童砸雞蛋的跟風。

身為兒科專業治療師的亞曼達·馬瑟斯(Amanda Mathers)對於家長的惡作劇完全無法接受，她表示：「幼童的大腦仍在發育，而且會像海綿一樣吸收生活發生的一切，當我一想到他們被父母故意傷害，就讓我深感震驚。」