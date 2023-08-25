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「我需要朋友」德州男童敲門曝遭霸凌 6900萬網友看了心疼

編譯俞仲慈／綜合報導
德州11歲男童沃克前往鄰居家敲門想交朋友的視頻引發極大迴響，國內外許多善心者伸出友誼之手。(cbsaustin.com截頻)
德州11歲男童沃克前往鄰居家敲門想交朋友的視頻引發極大迴響，國內外許多善心者伸出友誼之手。(cbsaustin.com截頻)

德州一位11歲男孩日前前往鄰居家敲門，希望有同齡孩童願意和他交朋友。為了幫男孩找朋友，鄰居拍下影片上傳到社群媒體抖音(TikTok)，引發極大回響，接獲許多國內外伸出的友誼之手。

德州阿馬里洛(Amarillo)11歲男童沃克(Shayden Walker)，美國獨立紀念日前夕來到鄰居雷伊(Brennan Ray)家門口並敲門問道：「我只是想問問你家附近是否有11歲或12歲孩子? 」並解釋道：「我非常急切需要交朋友。」雷伊告訴沃克附近有很多孩子，但沃克表示：「他們不再是我的朋友，因為他們會霸凌我。」

雙方隔著大門，進行短暫的交談，女兒還在蹣跚學步的雷伊仍決定透過社群平台抖音，幫沃克找朋友。

雷伊將沃克上門找朋友影片，加註字幕表示：「除非有機會和別人交談，否則永遠不知道別人正經歷什麼，這位男孩善良、有禮而且勇敢，請問抖音可以幫沃克找到一群朋友嗎？」

影片來源：YouTube ABC13 Houston

影片上傳後獲得超過6900萬次點閱，反應非常熱烈，當沃克得知來自夏威夷、中國、澳洲和英國等海內外皆有善心人士伸出友誼之手，坦言自己非常開心。

沃克的母親表示，由於沃克罹患包括自閉症、對立反抗症(oppositional defiant disorder)、雙相情緒障礙症(bipolar disorder)、注意力不足過動症(attention deficit hyperactivity disorder)等多重情緒障礙，和同齡孩童玩耍時，容易發生衝突，並成為其他人的霸凌對象。

雷伊以罹患自閉症的沃克為例說，因為不知道其他人內心的掙扎痛苦，所以給別人一個機會很重要。

抖音 德州 霸凌

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