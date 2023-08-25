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多地破百度 「熱穹」影響1.3億國人 專家：這波熱浪極危險

編譯陳韻涵／綜合24日電
高溫本周持續肆虐中南部地區，從明尼亞波利斯到紐奧良都發布高溫警報，多達22州的1億3000萬居民受影響。 (美聯社)
高溫本周持續肆虐中南部地區，從明尼亞波利斯到紐奧良都發布高溫警報，多達22州的1億3000萬居民受影響。 (美聯社)

國家氣象局(NWS)表示，高壓籠罩形成熱穹(heat dome)，劇烈高溫本周持續影響中南部地區。

NWS氣象專家史奈爾(Cody Snell)表示，預報數據顯示這波熱浪極其危險且可能破紀錄，「從明尼亞波利斯到紐奧良都發布高溫警報，擴及22州，影響1億3000萬人」。 

史奈爾警告，「必須嚴肅看待高溫警報，避免長時間停留在戶外，高溫會危害健康，若未有效降溫或補充水分可能致命。」

AccuWeather氣象專家芮妮·達夫(Renee Duff)表示，這波高溫影響範圍廣闊且持續時間長，可能對人類、動物和電網造成龐大壓力。

AccuWeather指出，此次極端高溫的成因是美國中部的大型熱穹。愛阿華州立大學大氣科學教授加魯斯(William Gallus)表示，持續性高壓困住一個區域的熱氣，就會形成熱穹。

Weather.com氣象專家爾德曼(Jonathan Erdman)形容，「夏季時分經常出現抑制雲雨的高壓和暖空氣，使得暴風圈北轉，而其核心就會出現長時間的熱浪。」

爾德曼表示，北起明尼蘇達、威斯康辛，南到德州、奧克拉荷馬到田納西谷地、佛羅里達南部與北部，白天高溫都會超過華氏100度，「芝加哥可能締造11年多以來，首次突破三位數的高溫紀錄」。

氣象當局表示，考量酷暑下的高濕度環境，高溫指數可能達到120度，夜間溫度則會降至華氏80度左右。

史奈爾表示，8月出現危險高溫並不罕見，但這些高溫很可能打破多項單日或單月紀錄。

酷熱天氣讓中西部的學校將戶外活動改在室內，南達科他到印第安納的體育賽事也紛紛延期。

不只美國，全球各地都歷經炙熱夏季，全球6月、7月的高溫都刷新紀錄。

科學家向來警告，燃燒化石燃料、砍伐森林和某些農業耕作造成的氣候變遷，將讓極端天氣更頻繁發生且影響時間更長。

高溫 熱浪 氣候變遷

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