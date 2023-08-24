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新聞周刊：電動車電池遇洪水易起火 佛州有慘痛前例

記者顏伶如／綜合報導
根據聯邦政府統計，2022年佛州至少12輛電動車因為電池受到洪水影響而起火燒毀。(Getty Images)
根據聯邦政府統計，2022年佛州至少12輛電動車因為電池受到洪水影響而起火燒毀。(Getty Images)

新聞周刊23日報導，熱帶風暴喜萊莉(Tropical Storm Hilary)帶來豪雨，加州電動車(EVs)數量又超過全美其他州，電動車電池遇到洪水容易起火，2022年伊恩颶風(Hurricane Ian)過境時，佛羅里達州就有慘痛經驗。根據聯邦政府統計，當時佛州至少12輛電動車因為電池受到洪水影響而起火燒毀。

報導指出，加州約有90萬輛電動車，數量遠遠超過其他州，排名第二的佛州則有16萬8000輛，加州電動車當中約有三分之一為特斯拉(Tesla)。伊恩颶風過境在佛州造成的電動車起火事件，經調查所有車輛均為特斯拉。

總部位於加州的美國電動車協會(EVAA)發言人對新聞周刊表示，截至21日為止，並未收到任何電動車在加州因為洪災而起火的通報案例。

美國汽車協會(AAA)汽車工程研究部主任布蘭能(Greg Brannon)表示，洪水對任何車輛都是有害的，不只是電動車而已。他說，民眾開車遇到淹水地區時，如無法確定水深為何，就不應該涉水而過。

布蘭能說，如果車輛曾經被洪水淹過，就必須請專業人士進行詳盡檢查，因為車輛常常變得再也無法正常運作。他說，如今車輛系統泡水之後，就算曬乾也只能報廢，汽車裡的電子零件已經受到侵蝕，問題可能很多。

他指出，打算買二手車的消費者，一定要再三確認車子沒有遭遇過洪水。

伊恩颶風過境時，佛州消防廳長帕卓尼斯(Jimmy Patronis)接受美國廣播公司(ABC)專訪時說，指揮團隊接到九起電動車遇到淹水後起火的報案，其中某些案例火勢延燒數小時，才終於撲滅。

至於海水或雨水對電動車電池的影響是否有差別，布蘭能說，關鍵在於電動車電池只要遇水就會出現短路以及損害。

電動車 加州 洪水

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