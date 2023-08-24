86歲緬州男竊弟身分 詐領老兵退休金多年 辨臉技術識破

緬因州 86歲的龔薩雷斯(Napoleon Gonzalez)長期盜用弟弟身分，詐領老兵待遇等逾半世紀，被州汽車監理局運用臉部辨識技術識破，可能被判刑50年監禁。

根據官方紀錄，兄弟倆都是波多黎各出生，哥哥大弟弟兩歲，但身高都5呎7吋，體重190磅，眼珠也都是棕色，分不出誰是誰。但檢察官說，弟弟季業模(Guillermo Gonzalez)1939年就去世，多年來哥哥利用弟弟的身分，領兩份退伍軍人退休金 等待遇。

三年前，緬因州汽車監理局利用來臉部辨認軟體發現，兄弟倆的照片是同一人，於是展開調查。法院上周宣判龔薩雷斯竊盜身分、護照詐欺 、郵件詐欺、社會安全卡詐欺等罪名成立，司法部23日表示，這等罪行，最高可判處50年徒刑。

龔薩雷斯的律師麥特森(Harris A. Mattson)說，法院定罪的證據不足，龔薩雷斯打算上訴。目前判刑日期未定，而被定罪的龔薩雷斯也沒被羈押。

龔薩雷斯被逮捕時，住在緬因州班高爾(Bangor)市西20哩的小鎮艾特納(Etna)。

檢方說，龔薩雷斯1937年出生，弟弟還在襁褓就過世，1960年代中，他開始耍詐，還用假護照到加拿大旅行過。

他對調查員說，1965年他媽媽用已逝弟弟的身分，替他辦了一本護照，從此，他就利用這個身分在空軍當調查員，1979、80年也用弟弟的身分登記為陸軍後備軍人。空軍特別調查處23日表示，該處的紀錄查不出他曾在該處工作。

1984年，他的騙局開始露餡，因為他詐死「買下」在波多黎各車禍死亡男人的屍體，想要騙取保險金，但未得手。當時，他們兩夫妻和兩個孩子住在波多黎各島的另一邊。

波多黎各官方紀錄顯示，龔薩雷斯死於1984年，2010年他簽具美國社安局切結書說自己仍健在，社安局才恢復他的退休金等撥款。