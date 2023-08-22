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亞特蘭大皮卡衝撞行人 警察截停抓人獲讚揚

編譯俞仲慈／綜合21日電

喬治亞州亞特蘭大街頭20日晚上演追車衝撞行人事件，一名男子駕駛福特皮卡車在人潮擁擠的路口玩原地飄移轉圈(Donuts)後，遭警方追捕，不料駕駛逃逸時竟開車衝撞路人，所幸及時被警方逮捕；整個過程被目擊者拍下上傳社群媒體，引起熱議，點閱率高達400萬次。

該男子20日晚上駕駛一輛福特150型皮卡車，在亞特蘭大一處繁忙十字路口玩轉圈甩尾特技，引起警方注意並駕車追捕。根據目擊者拍下的影片，顯示警車追捕時，失控的皮卡車衝一路撞路人，嚇得大家四散奔逃，還可以聽到路人大喊：「我們看到瘋狂的場面。」

在影片最後，看到警車多次撞擊皮卡車尾部，最後肇事駕駛車子失控被迫停車，隨後員警立即拔槍，命令駕駛高舉雙手，隨後跳上汽車引擎蓋，抓住肇事男子手臂，強行將他從皮卡車中拉出來，然後給他戴上手銬，目擊整個過程的圍觀民眾在事件結束後，為警察高聲歡呼。

根據紐約郵報報導，警察逮捕肇事男子後，後者似乎沒有反抗，目前尚不清楚受傷人數。

據了解，影片是「公民自由報」(Citizen Free Press)在社群平台X發布「好人壞人對決」的貼文，讚揚這位警察的英勇行為並強調：「牛仔警察整個職業生涯都期待這種時刻，讓我們盛讚攔截行動。」而且該貼文已經獲得近400萬次點閱。

亞特蘭大 喬治亞州 社群媒體

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