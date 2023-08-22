中國貨洗產地 東南亞4國太陽能板補關稅 恐推高價格

圖為紐約布魯克林海軍造船廠一座建築物的屋頂，裝滿太陽能板。(美聯社)

商務部 判定，越南、馬來西亞、泰國及柬埔寨四個東南亞國家，負責外銷美國的太陽能源板近四分之三，都使用源自中國的材料，但未付應課徵的關稅 ；新判定日前出爐後，意味美國新建的太陽能專案可能很快變得更昂貴，廠商使用的商品觸犯歐巴馬時代的太陽能產品關稅，因此要負擔額外的進口關稅。

國家公共廣播公司(NPR)報導，但是，那些關稅要等到拜登 政府設定的免責期到2024年6月屆期，才會開始再議。

太陽能專案的成本，對美國加速奔往發電業減排溫室氣體，十分重要，2035年要達成零排放；發電業目前所排溫室氣體占國家總量的四分之一。

商務部自2022年3月開始調查，以因應一家美國小型太陽能源板製造廠「奧辛太陽能」(Auxin Solar)的訴訟；該調查已成為拜登政府內部摩擦的主要來源。

「太陽能產業協會」(SEIA)指出，商務部的調查，讓太陽能裝設的預測值大幅下降，業者擔心若是政府開徵回溯性稅金，或是未來採購的成本增加，他們的建設案根本望成本而止步。

太陽能採購經理人阿茲維多(Leo Azevedo)去年5月便表示，「可想而知碰到最慘的光景，是開徵回溯性關稅達240%，目前要訂購太陽能源板，風險太高，只怕就此結束」。

去年5月國會為此辦聽證會，能源部長葛蘭霍姆(Jennifer Granholm)曾參加。她表示，此中牽涉到完全掐死太陽能投資、相關工作、美國追求能源完全由國家生產的目標；她再表示，假如這一點無法很快解決，那麼她對2035年使用100%的潔淨能源這個目標，感到憂心忡忡。

商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)堅稱，部內是依法要求而進行調查。她表示整個過程全由國際貿易管理局(ITA)的事務官員執行，完全無涉政治，只是對政府的能源行政有所衝擊。