華州冰淇淋機器受李斯特菌汙染 致3死

華盛頓州塔科馬市「Frugals」餐廳的冰淇淋機器遭李斯特菌(Listeria)汙染，導致三名飲用該機器所製奶昔的顧客死亡。(取材自谷歌地圖)

公衛官員表示，華盛頓州 塔科馬市(Tacoma)一家餐廳的冰淇淋機器遭李斯特菌(Listeria)汙染，致三名飲用該機器所製奶昔的顧客死亡，另三人送醫院治療。

華盛頓州衛生廳發布新聞稿指出，調查人員發現，這些食物中毒案與塔科馬市一家「Frugals」餐廳的冰淇淋機器未妥善洗清有關。李斯特菌隨飲食進入人體後，影響健康可達70天，而機器直到8月7日都還在使用。

有線電視新聞網(CNN)接觸該速食連鎖餐廳，但並未立即取得回覆。

衛生廳官員表示，六人在2月27日到7月22日之間送醫院救治，由奶昔內病菌的基因鑑定得知，是相同的李斯特菌株導致這六人住院。

三名倖存者中有兩人表示，他們到塔科馬市同一家Frugals餐廳喝奶昔，接下來就生病了。

感染李斯特菌的症狀有發燒、肌肉 疼痛、有時會腹瀉或發生其他腸胃道毛病；其他症候有頭疼、神智不清及抽搐。

衛生廳表示，相信其他家Frugals餐廳並未受到這次李斯特菌發作所影響。

衛生廳發布警訊表示，任何人在5月29日到8月7日之間到塔科馬市那家餐廳用餐，出現感染李斯特菌症狀，應立即就醫。

聯邦疾病防治中心 (CDC)指出，李斯特菌每年造成全國約1600病例，大約260人喪生。

李斯特菌一般影響長者、孕婦、嬰兒以及免疫系統較差的成年人。

疾病防治中心表示，孕婦感染李斯特菌而發病的機率為10倍，拉美裔孕婦更高達24倍。