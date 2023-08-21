紐時民調：37%登記選民 認為美國正走向失敗

紐約時報與錫耶納學院最新民調發現，無論是共和黨或民主黨，有37%登記選民表示，美國正面臨失敗危險，而且問題非常嚴重。(美聯社)

紐約時報與錫耶納學院最新民意調查(New York Times/Siena College poll)發現，儘管共和黨 和民主黨 對很多事情沒有共識，但雙方有一大部分人有個共同觀點：相信美國正走向失敗。總體來看，37%登記選民表示，美國正面臨失敗危險，而且問題非常嚴重。

56%的共和黨人和傾向共和黨的獨立人士表示，美國面臨失敗危險。約20%民主黨人和傾向民主黨的獨立人士有同感。這種命定論觀點跨越不同政治黨派，分歧點在於：美國如何走上這一步。

抱持失敗命定論的共和黨選民絕大多數支持川普 ；他們大部分年齡較大，65歲以上共和黨人有三分之二表示國家處於失敗邊緣；他們教育程度較低，更可能從福斯新聞以外的Newsmax等保守派媒體獲得資訊。

許多悲觀的共和黨人認為，拜登政府的政策將國家推向崩潰邊緣。來自南加州的72歲川普支持者克里默(Margo Creamer)說：「如果下次選舉川普沒有獲勝，美國將會失敗。」還有許多共和黨人相信，新冠疫情及因此而生的經濟負面影響，導致國家走向失敗。

認為國家瀕臨崩潰的民主黨人相對較少，但和共和黨雷同的是，女性比男性更傾向抱持這種悲觀看法。37歲民主黨退伍軍人湯普森(Brandon Thompson)說：「許多州的法律倒退、全國一半婦女無法墮胎，選區劃分不公和剝奪人民投票權的事不斷發生，事情繼續這樣發展，美國將崩潰。」

近年來，國人回答「美國走在正確軌道上還是偏離到錯誤方向？」看法更加兩極化。目前，85%的共和黨人認為國家走在錯誤軌道上，民主黨人比例為46%。總體來看，65%國人表示，美國正朝錯誤方向前進。