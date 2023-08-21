我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西雅圖南部水煙店槍案3死6傷 搜出至少5把槍

庫克也對她感興趣 灣區台裔高中生王雅宣開發心理協助網站奪大獎

紐時民調：37%登記選民 認為美國正走向失敗

記者胡玉立／綜合報導
紐約時報與錫耶納學院最新民調發現，無論是共和黨或民主黨，有37%登記選民表示，美國正面臨失敗危險，而且問題非常嚴重。(美聯社)
紐約時報與錫耶納學院最新民調發現，無論是共和黨或民主黨，有37%登記選民表示，美國正面臨失敗危險，而且問題非常嚴重。(美聯社)

紐約時報與錫耶納學院最新民意調查(New York Times/Siena College poll)發現，儘管共和黨民主黨對很多事情沒有共識，但雙方有一大部分人有個共同觀點：相信美國正走向失敗。總體來看，37%登記選民表示，美國正面臨失敗危險，而且問題非常嚴重。

56%的共和黨人和傾向共和黨的獨立人士表示，美國面臨失敗危險。約20%民主黨人和傾向民主黨的獨立人士有同感。這種命定論觀點跨越不同政治黨派，分歧點在於：美國如何走上這一步。

抱持失敗命定論的共和黨選民絕大多數支持川普；他們大部分年齡較大，65歲以上共和黨人有三分之二表示國家處於失敗邊緣；他們教育程度較低，更可能從福斯新聞以外的Newsmax等保守派媒體獲得資訊。

許多悲觀的共和黨人認為，拜登政府的政策將國家推向崩潰邊緣。來自南加州的72歲川普支持者克里默(Margo Creamer)說：「如果下次選舉川普沒有獲勝，美國將會失敗。」還有許多共和黨人相信，新冠疫情及因此而生的經濟負面影響，導致國家走向失敗。

認為國家瀕臨崩潰的民主黨人相對較少，但和共和黨雷同的是，女性比男性更傾向抱持這種悲觀看法。37歲民主黨退伍軍人湯普森(Brandon Thompson)說：「許多州的法律倒退、全國一半婦女無法墮胎，選區劃分不公和剝奪人民投票權的事不斷發生，事情繼續這樣發展，美國將崩潰。」

近年來，國人回答「美國走在正確軌道上還是偏離到錯誤方向？」看法更加兩極化。目前，85%的共和黨人認為國家走在錯誤軌道上，民主黨人比例為46%。總體來看，65%國人表示，美國正朝錯誤方向前進。

共和黨 民主黨 川普

上一則

共和黨參議員卡西迪：川普應退出2024總統大選

下一則

波茲馬龍等富有巨星拿數百萬疫情補助款 不必還

延伸閱讀

除川普沒別人嗎？維州州長成共和黨金主最後希望

除川普沒別人嗎？維州州長成共和黨金主最後希望
高牆內的恐怖世界…川普恐須到喬州富爾頓郡監獄登記

高牆內的恐怖世界…川普恐須到喬州富爾頓郡監獄登記
川普傳跳過黨內初選辯論 改線上對談福斯棄將卡爾森

川普傳跳過黨內初選辯論 改線上對談福斯棄將卡爾森
被控企圖推翻大選案 川普請求延至2026開庭

被控企圖推翻大選案 川普請求延至2026開庭

熱門新聞

(取自TikTok)

好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚

2023-08-15 16:28
航空公司機位超賣，往往願意提供優惠的補償措施。(本報檔案照)

航空公司勸放棄機位 喊價1數字 過來人曝「最好的投資」

2023-08-16 16:49
彭博社調查發現，全美年收入17萬5000元以上的人當中仍有四分之一覺得自己「非常窮」、「窮」或者「過得去但吃緊」。圖為紐約曼哈頓百貨公司內的購物人潮。(Getty Images)

通貨膨脹 調查：年收入17.5萬元 1/4中上階層仍喊窮

2023-08-16 10:28
墨西哥人卡布聖盧卡斯，居民和商家員工忙著進行防災準備，防護板已架起。（路透）

颶風喜萊莉朝美墨西岸逼近 當局警告災難級洪水

2023-08-19 10:25
美國下個月將推出針對新冠病毒新變異株XBB.1.5的疫苗，但衛生專家認為可能乏人問津。(路透)

新冠變異株EG.5恐成主流 新疫苗將問世 專家估乏人問津

2023-08-14 21:02
15日，茂宜島拉海納南邊的基黑(Kihei)小鎮沙灘上，已有遊客回歸。(歐新社)

夏威夷野火死傷慘遊客照玩樂 島民怒斥平行世界

2023-08-16 09:24

超人氣

更多 >
李玟快看…浙江衛視出手調查「好聲音」

李玟快看…浙江衛視出手調查「好聲音」

月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西

月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西
颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心

颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心
超額儲蓄將耗盡 美經濟算總帳時間快到了

超額儲蓄將耗盡 美經濟算總帳時間快到了
前女醫藥代表 5年陪睡逾百客戶 見領導備避孕藥

前女醫藥代表 5年陪睡逾百客戶 見領導備避孕藥