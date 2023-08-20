我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

女足世界盃／西班牙首奪冠 1比0擊退英格蘭

自從攜帶重力彈簧刀、折疊小刀合法化 紐約持刀傷人案激增26%

自駕公車Loop 舊金山灣金銀島上路

編譯俞仲慈／綜合19日電
舊金山灣金銀島的無人駕駛公車Loop，車內沒有駕駛員座椅和方向盤，但有一名隨車服務員以便在緊急狀況時手動操作。(美聯社)
舊金山灣金銀島的無人駕駛公車Loop，車內沒有駕駛員座椅和方向盤，但有一名隨車服務員以便在緊急狀況時手動操作。(美聯社)

加州公共事業委員會(California Public Utilities Commission)相繼開放無人駕駛計程車車隊在舊金山市區提供全天候服務，以及無人駕駛免費公車在舊金山灣金銀島(Treasure Island)營運，方便市民交通。不料通用汽車的Cruise無人計程車接連發生兩起車禍，因此決定將車隊規模縮減一半。

無人駕駛公車Loop，行駛以舊金山灣金銀島為中心的環狀路線，設有7個停靠站，車內沒有駕駛員座椅和方向盤，但有一名隨車服務員以便在緊急狀況，手動操作公車，每輛最多容納10名乘客，運營時間為每天上午9時至下午6時。

舊金山郡交通管理局(Transportation Authority)執行總監蒂莉·張(Tilly Chang)表示：「目前Loop處於示範階段，以便大家了解在低運量、低速度環境的行駛與運作模式。」

Loop由佛羅里達州奧蘭多Beep負責營運，該公司在邁阿密動物園(Miami Zoo)、妙佑醫療國際(Mayo clinic)和黃石國家公園(Yellowstone National Park)也有類似運輸計畫，Beep計畫經理卡蘭(Shelley Caran)表示：「Loop專為短程運輸而設計，但並非取代傳統公車。」並強調：「全自動駕駛系統反應時間比人類更好，可提供更可靠的服務，因為系統不會分心。」

美國公共運輸協會(APTA)副主席古澤蒂(Art Guzzetti)看好無人駕駛公車發展潛力，他表示：「我們需要為無人駕駛系統開拓市場，今後出門才會更容易、更有效率，不是要搶大家的飯碗。」

通用汽車的Cruise無人計程，才開始在舊金山市區營運不到一周，就接連發生兩次事...
通用汽車的Cruise無人計程，才開始在舊金山市區營運不到一周，就接連發生兩次事故。(美聯社)

1天2車禍 無人駕駛計程車Cruise規模砍半

本月稍早之前，通用汽車的Cruise和谷歌Waymo兩支無人計程車隊獲准10日起在舊金山市區全天候營運，創下全國先例，不料Cruise無人計程車17日當天，接連發生兩起撞車意外，造成一名乘客輕傷。

加州車輛管理局(DMV)發布聲明表示已展開調查，而且通用同意縮減Cruise車隊50%規模，白天運營不超過50輛車，夜間則不超過150輛。DMV並強調在確認Cruise行車安全無虞後，才會取消限制：「DMV保留暫停或撤銷營業許可證的權利。」

舊金山 DMV 加州

上一則

前輪懸吊拉桿爆安全疑慮 Nissan召回23萬輛Sentra

下一則

國防部報告：三軍官校性犯罪已達「令人震驚」地步

延伸閱讀

舊金山回辦公室上班比率 高於全美

舊金山回辦公室上班比率 高於全美
舊金山高齡危機 2060年或成加州「最老縣」

舊金山高齡危機 2060年或成加州「最老縣」
生活成本、稅率高 為何AI公司仍多選舊金山創業?

生活成本、稅率高 為何AI公司仍多選舊金山創業?
2無人駕駛出租車停擺堵路 癱瘓音樂節交通

2無人駕駛出租車停擺堵路 癱瘓音樂節交通

熱門新聞

(取自TikTok)

好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚

2023-08-15 16:28
航空公司機位超賣，往往願意提供優惠的補償措施。(本報檔案照)

航空公司勸放棄機位 喊價1數字 過來人曝「最好的投資」

2023-08-16 16:49
彭博社調查發現，全美年收入17萬5000元以上的人當中仍有四分之一覺得自己「非常窮」、「窮」或者「過得去但吃緊」。圖為紐約曼哈頓百貨公司內的購物人潮。(Getty Images)

通貨膨脹 調查：年收入17.5萬元 1/4中上階層仍喊窮

2023-08-16 10:28
墨西哥人卡布聖盧卡斯，居民和商家員工忙著進行防災準備，防護板已架起。（路透）

颶風喜萊莉朝美墨西岸逼近 當局警告災難級洪水

2023-08-19 10:25
美國下個月將推出針對新冠病毒新變異株XBB.1.5的疫苗，但衛生專家認為可能乏人問津。(路透)

新冠變異株EG.5恐成主流 新疫苗將問世 專家估乏人問津

2023-08-14 21:02
15日，茂宜島拉海納南邊的基黑(Kihei)小鎮沙灘上，已有遊客回歸。(歐新社)

夏威夷野火死傷慘遊客照玩樂 島民怒斥平行世界

2023-08-16 09:24

超人氣

更多 >
瓊瑤85歲高齡現況曝光 51歲「五阿哥」現身長這樣

瓊瑤85歲高齡現況曝光 51歲「五阿哥」現身長這樣
德州華男突遭中風半身癱瘓 因這原因無法動手術

德州華男突遭中風半身癱瘓 因這原因無法動手術
金星轟「好聲音」惡有惡報 甄妮罵「欠缺良知」…意外扯進這些大咖

金星轟「好聲音」惡有惡報 甄妮罵「欠缺良知」…意外扯進這些大咖
美國人在家放現金 最愛這5個地方…竟然這裡也能藏

美國人在家放現金 最愛這5個地方…竟然這裡也能藏
颶風喜萊莉朝美墨西岸逼近 當局警告災難級洪水

颶風喜萊莉朝美墨西岸逼近 當局警告災難級洪水