自駕公車Loop 舊金山灣金銀島上路

舊金山灣金銀島的無人駕駛公車Loop，車內沒有駕駛員座椅和方向盤，但有一名隨車服務員以便在緊急狀況時手動操作。(美聯社)

加州 公共事業委員會(California Public Utilities Commission)相繼開放無人駕駛計程車車隊在舊金山 市區提供全天候服務，以及無人駕駛免費公車在舊金山灣金銀島(Treasure Island)營運，方便市民交通。不料通用汽車的Cruise無人計程車接連發生兩起車禍，因此決定將車隊規模縮減一半。

無人駕駛公車Loop，行駛以舊金山灣金銀島為中心的環狀路線，設有7個停靠站，車內沒有駕駛員座椅和方向盤，但有一名隨車服務員以便在緊急狀況，手動操作公車，每輛最多容納10名乘客，運營時間為每天上午9時至下午6時。

舊金山郡交通管理局(Transportation Authority)執行總監蒂莉·張(Tilly Chang)表示：「目前Loop處於示範階段，以便大家了解在低運量、低速度環境的行駛與運作模式。」

Loop由佛羅里達州奧蘭多Beep負責營運，該公司在邁阿密動物園(Miami Zoo)、妙佑醫療國際(Mayo clinic)和黃石國家公園(Yellowstone National Park)也有類似運輸計畫，Beep計畫經理卡蘭(Shelley Caran)表示：「Loop專為短程運輸而設計，但並非取代傳統公車。」並強調：「全自動駕駛系統反應時間比人類更好，可提供更可靠的服務，因為系統不會分心。」

美國公共運輸協會(APTA)副主席古澤蒂(Art Guzzetti)看好無人駕駛公車發展潛力，他表示：「我們需要為無人駕駛系統開拓市場，今後出門才會更容易、更有效率，不是要搶大家的飯碗。」

通用汽車的Cruise無人計程，才開始在舊金山市區營運不到一周，就接連發生兩次事故。(美聯社)

1天2車禍 無人駕駛計程車Cruise規模砍半

本月稍早之前，通用汽車的Cruise和谷歌Waymo兩支無人計程車隊獲准10日起在舊金山市區全天候營運，創下全國先例，不料Cruise無人計程車17日當天，接連發生兩起撞車意外，造成一名乘客輕傷。

加州車輛管理局(DMV )發布聲明表示已展開調查，而且通用同意縮減Cruise車隊50%規模，白天運營不超過50輛車，夜間則不超過150輛。DMV並強調在確認Cruise行車安全無虞後，才會取消限制：「DMV保留暫停或撤銷營業許可證的權利。」