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非法移民月增3成 打臉國土安全部長「取得成效」說

編譯廖振堯／綜合19日電
上個月穿越南部邊境的非法移民數量激增逾三成，尤其是以家庭為單位的無證移民人數明顯增加。(路透)
上個月穿越南部邊境的非法移民數量激增逾三成，尤其是以家庭為單位的無證移民人數明顯增加。(路透)

邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)官員表示，愈來愈多的移民帶著孩子踏上危險的跨境旅程；以家庭為單位的無證移民人數明顯增加，7月穿越南部邊境的非法移民數量更是激增逾三成。國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)聲稱「拜登政府已控制住非法跨境亂象」的說法受到挑戰。

華盛頓時報(Washington Times)報導，邊境巡邏隊報告稱7月在南部邊境抓獲13萬2652人，比6月增加33%。一家大小共同越境的家庭人數6月時為3萬1266人，7月幾乎翻倍達到6萬161人。此外，入境口岸官員統計還有超過5萬名未經授權，亦即無簽證或其他入境許可的移民跨過美墨邊境。

這些數據與梅奧卡斯7月底在國會作證時宣稱的「取得成效」背道而馳。當時他聲稱採取安全、人道管理邊境的方法正在發揮作用，與依美國法典42卷(Title 42)發布的遣返令結束前的高峰相比，西南邊境口岸的非法入境數量持續減少了一半以上。

但據華盛頓時報指出，這似乎是在玩弄非法入境定義的文字遊戲。梅奧卡斯鼓勵未經授權移民不要非法穿越邊境，而是安排他們抵達入境口岸，在那裡利用他的「假釋」權力先逮捕再釋放，以此辯稱他們是合法入境的。但此類移民仍是在未經法律許可的情況下留在美國。

梅奧卡斯將假釋程序瞄準古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉的移民，前述國家的公民去年年底曾大舉越過南部邊境。現在這些移民被告知要提前申請並從機場入境，這樣就不會帶給南部邊境壓力。

某方面來說此舉算是成功，7月南部邊境移民遭遇總數(包括逮捕及通過入境口岸)為18萬3503人，雖比6月增加近4萬人，但仍然優於去年春、夏、秋三季每月超過20萬人的數字。

在記者會上，當媒體指出家庭數量「急劇」增加時，一名部門官員認為用詞不太妥當，稱「雖然我們看到家庭單位有所上升，但正在以同樣的方式應對這種增加。我們不會稱之為急劇增長。」

非法移民 非法入境 拜登

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