夏州野火急難撥款 國會仍角力

「國會山莊報」(The Hill)報導，夏威夷 野火災情慘重，國會是否將通過追加急難撥款，引起討論。國會議員對於為夏威夷提供進一步援助持開放態度，但由於預算 角力戰仍在進行中，提案過關的困難度變高。

夏威夷野火死亡人數已達111人，估計還會增加；罕見的熱帶風暴正朝加州前進，預料將造成重大衝擊，美國西北部持續傳出山林大火。大西洋颶風高峰期即將到來，但先前洪災、野火、龍捲風等天然災害所造成的嚴重後果，政府到現在還收拾不完。

聯邦緊急管理局(Federal Emergency Management Agency，FEMA)經費必須在眾院通過，但居些微多數的共和黨過去幾個月來堅持必須檢討聯邦補助、刪減支出。

報導分析，如果援助烏克蘭與聯邦緊急事故管理總署經費之間依然合併處理，急難預算想在國會過關，恐怕希望渺渺。

為避免聯邦政府在9月30日因為預算用罄而關門，白宮 上周在臨時開支包裹法案(stopgap funding package)提案裡，向國會要求有著迫切需求的三套緊急預算，款項將做為全美各地洪災、龍捲風、野火等災害救援之用。

FEMA局長克瑞斯維爾(Deanne Criswell)16日在白宮新聞簡報會上說，「如果我們無法取得進一步經費，某些復元計畫將延至明年。」

今年7月底，還沒有發生夏威夷野火前FEMA即說，災難救援預算到了9月將出現缺口；克瑞斯維爾先前向國會報告時則說，經費短缺最快恐將於8月中旬就出現。