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攻擊國會「驕傲男孩」前首領遭求刑33年

編譯陳韻涵／綜合18日電
預謀襲擊國會的極右派團體「驕傲男孩」前首領塔里歐遭司法部具體求刑33年。(美聯社)
預謀襲擊國會的極右派團體「驕傲男孩」前首領塔里歐遭司法部具體求刑33年。(美聯社)

法院文件顯示，預謀襲擊國會的極右派團體「驕傲男孩」(Proud Boys)前首領塔里歐(Enrique Tarrio)遭司法部求刑33年；法官若依司法部建議判刑，將是國會暴亂事件被告中，迄今判決的最長刑期。

另一個極右派民兵團體「守誓者」創辦人羅茲(Stewart Rhodes)2022年在另一宗案件中，被依「陰謀叛亂」(seditious conspiracy)定罪並判處18年，這是此前國會暴亂案件中最長的刑期。

塔里歐和三名成員涉嫌陰謀襲擊國會大廈、阻止國會將川普政權轉移給2020年大選勝選者拜登，今年5月4日被定罪「陰謀叛亂」。

另方面，美聯社報導，18日公布的逮捕令顯示，佛羅里達州一名遭檢方尋求14年監禁的「驕傲男孩」成員本預定18日當天被判刑，但卻失蹤。

52歲的沃雷爾(Christopher Worrell)因在2021年1月6日國會暴動中與暴民一起衝進國會大廈，向警察噴灑胡椒噴霧被判有罪。

2021年1月6日事件發生當下，塔里歐本人並未參與國會暴亂，但他卻成為司法部史上最大規模調查的頭號被告。

塔里歐當初不在華府國會現場，是因為他在事件發生前兩天，因為不同案件被捕且被禁止進入華府；檢察官則表示，塔里歐籌畫並指揮「驕傲男孩」成員在2021年1月6日當天攻擊國會。

塔里歐領導奉行白人至上主義的仇恨團體「驕傲男孩」，這個新法西斯主義(neo-fascist)團體以在街頭與左派人士幹架惡名昭彰。

川普當時在首場電視辯論會點名「驕傲男孩」，並要求該團體成員「後退待命」(stand back and stand by)，該團體成員不但士氣大振，甚至刺激更多新成員加入。

檢察官在起訴書中寫道，「他們(驕傲男孩)釋出算計過的力量，襲擊國會，目的是透過武力對選務官員施壓政治意志，促其撤銷民選結果。右翼武裝成員旨在維護領袖的權力，但他們失敗了。他們不是英雄，而是罪犯。」

檢察官建議法官，分別判處塔里歐及另一名驕傲男孩成員畢格斯(Joseph Biggs)33年有期徒刑，並對其他成員量刑20年到30年不等。

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