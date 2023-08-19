寄蓖麻毒給川普 加女被判囚21年
司法部17日對外證實，一名加拿大籍女性被控在2020年9月郵寄含致命蓖麻毒素(ricin)的信件給前總統川普以及德州八名執法官員等九項罪名，遭到哥倫比亞特區地方法院判處合計21年又10個月徒刑，而且刑滿出獄後，仍需終身受到監督(supervised release)。
根據報導，現年55歲、來自魁北克省，擁有加拿大和法國雙重國籍的費里爾(Pascale Cecile Veronique Ferrier)，在今年1月的審判中，坦承製造毒信，郵寄給當時總統川普和德州執法官員，並承認被控的九項生物武器相關罪名。
17日，費里爾在法庭宣讀一份聲明表示：「我對孩子們造成的心理傷害，深感悔恨，但對我的激進行為沒有悔恨。」並強調：「我唯一的遺憾就是沒有完成任務，我未能在川普發動保住權位的行動前阻止他。」
費里爾在聲明中直言：「(郵寄毒信)是一項激進行為，因為我認為司法制度起不了作用。」根據法院量刑備忘錄指稱，被告似乎有心理健康問題，應接受進一步治療和評估。
據法庭文件顯示，被告寄出的毒信在送抵目的地之前，及時被截獲，警方開始搜查，因此在被告寄出毒信數天後，於2020年9月20日從加拿大開車前往紐約州水牛城(Buffalo)時，予以逮捕，同時查獲一把上膛槍枝、數百發子彈、兩把刀子、電擊槍、胡椒噴霧、警棍和假身分證。
法院文件指出，被告寄出的九封毒信皆恐嚇收信人：「若蓖麻毒素起不了作用，會另尋一種更具毒性的配方。」在寄給川普的信中更強調：「你摧毀美國，害他們陷入災難。」
被告在2019年3月定居德州期間，因為持有無照武器、拒捕和攜帶假駕照，遭到米慎市(Mission)警方逮捕，隨後當局又發現費里爾簽證過期，因此將她驅逐出境，法院文件顯示被告之所以郵寄毒信給德州八名執法官員，和當初在德州被捕有關。
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