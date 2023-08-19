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寄蓖麻毒給川普 加女被判囚21年

編譯俞仲慈／綜合18日電
郵寄含致命蓖麻毒素信件給前總統川普及德州八名執法官員的加拿大女子費里爾，遭到哥倫比亞特區地方法院判處將近22年刑期。(美聯社)
郵寄含致命蓖麻毒素信件給前總統川普及德州八名執法官員的加拿大女子費里爾，遭到哥倫比亞特區地方法院判處將近22年刑期。(美聯社)

司法部17日對外證實，一名加拿大籍女性被控在2020年9月郵寄含致命蓖麻毒素(ricin)的信件給前總統川普以及德州八名執法官員等九項罪名，遭到哥倫比亞特區地方法院判處合計21年又10個月徒刑，而且刑滿出獄後，仍需終身受到監督(supervised release)。

根據報導，現年55歲、來自魁北克省，擁有加拿大和法國雙重國籍的費里爾(Pascale Cecile Veronique Ferrier)，在今年1月的審判中，坦承製造毒信，郵寄給當時總統川普和德州執法官員，並承認被控的九項生物武器相關罪名。

17日，費里爾在法庭宣讀一份聲明表示：「我對孩子們造成的心理傷害，深感悔恨，但對我的激進行為沒有悔恨。」並強調：「我唯一的遺憾就是沒有完成任務，我未能在川普發動保住權位的行動前阻止他。」

費里爾在聲明中直言：「(郵寄毒信)是一項激進行為，因為我認為司法制度起不了作用。」根據法院量刑備忘錄指稱，被告似乎有心理健康問題，應接受進一步治療和評估。

據法庭文件顯示，被告寄出的毒信在送抵目的地之前，及時被截獲，警方開始搜查，因此在被告寄出毒信數天後，於2020年9月20日從加拿大開車前往紐約州水牛城(Buffalo)時，予以逮捕，同時查獲一把上膛槍枝、數百發子彈、兩把刀子、電擊槍、胡椒噴霧、警棍和假身分證。

法院文件指出，被告寄出的九封毒信皆恐嚇收信人：「若蓖麻毒素起不了作用，會另尋一種更具毒性的配方。」在寄給川普的信中更強調：「你摧毀美國，害他們陷入災難。」

被告在2019年3月定居德州期間，因為持有無照武器、拒捕和攜帶假駕照，遭到米慎市(Mission)警方逮捕，隨後當局又發現費里爾簽證過期，因此將她驅逐出境，法院文件顯示被告之所以郵寄毒信給德州八名執法官員，和當初在德州被捕有關。

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