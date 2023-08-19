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50元刮刮樂中2500萬 麻州史上最高獎金

編譯周芳苑／綜合18日電
律師夏沃15日代表不願透露姓名的刮刮樂彩票幸運得主，從麻州彩票公司代表手中接過了一張面額2500萬元的超大支票。(麻州彩票公司官網)
律師夏沃15日代表不願透露姓名的刮刮樂彩票幸運得主，從麻州彩票公司代表手中接過了一張面額2500萬元的超大支票。(麻州彩票公司官網)

麻州一位匿名人士買了張50元的刮刮樂彩票Billion Dollar Extravaganza，結果贏得頭獎2500萬元，創下麻州彩票史上最高的刮刮樂獎金紀錄；得主15日託人出面代領大獎。

麻州彩票公司在2月推出單張售價50元的Billion Dollar Extravaganza刮刮樂彩票，六個月來賣出超過1260萬張。

麻州沃本市(Woburn)的Simmons & Schiavo律師事務所代表彩票得獎人領取獎金；得主決定選擇一次性領取1625萬元未稅獎金，受託人夏沃(Marco Schiavo)15日從麻州彩票公司代表手中接過了一張面額2500萬元的超大支票

夏沃表示，他的委託人打算用獎金購買房地產並進行投資。

據了解，中獎幸運兒是在薩默維爾(Somerville)連鎖超商加油站Speedway購買這張開出大獎的刮刮樂，賣出彩票的商店同沾好運，分得5萬元紅利。

Billion Dollar Extravaganza刮刮樂還有兩個2500萬元最高額大獎在等待幸運得主；除此之外，另有五個獎金額度200萬元的二獎、八個獎金100萬元的三獎也都還沒被贏走。

此外，價值50元的Billion Dollar Extravaganza刮刮樂還提供10次再度抽獎機會，玩家可以提交未中獎彩票，有機會贏得100元至5萬元不等的獎金，目前為止已抽了四次獎。

根據統計，Billion Dollar Extravaganza刮刮樂的中獎機率約為1比4.1。

麻州 超商 支票

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