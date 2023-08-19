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明州小鎮薪資過低 警察全部辭職不幹

編譯盧炯燊／綜合報導
明尼蘇達州小鎮古德休警局的警車，即將因無人駕駛而閒置，因為上起局長，下至兼差警員，都因為薪資太低而紛紛求去，到8月底該鎮將沒有警察。(美聯社)
明尼蘇達州小鎮古德休警局的警車，即將因無人駕駛而閒置，因為上起局長，下至兼差警員，都因為薪資太低而紛紛求去，到8月底該鎮將沒有警察。(美聯社)

明尼蘇達州小鎮古德休(Goodhue)的警察局上起局長、下至兼差警員，由於薪資太低而紛紛辭職不幹，預計到8月底時該鎮將出現治安缺口。

古德休鎮警局局長史密斯(Josh Smith)及一名警員，向鎮議會遞交了辭職信，預計23日正式離職；在得悉史密斯及一位同袍辭職後，另一名全職警察及五名兼職警員也跟著辭職不幹，到時這個小鎮將沒有警察執法。

古德休鎮位於明州東南部，約有1300名居民。在警察集體辭職後，鎮長巴克(Ellen Anderson Buck)隨即召開鎮議會緊急會議商討解決辦法，她說情況實在令人心碎。

在努力重建警察局的同時，鎮議會也尋求所屬的古德休郡(Goodhue County)警長額外派人來維持治安。

巴克指出，今年雖已給當地警察加薪5%，但仍然不足以挽留現有的人員。

早在7月時，巴克即已向鎮議會表示，在其他城鎮出高薪吸引執法人員的同時，古德休鎮不但無法提高待遇來挽留現有的員警，更不像其他地方那樣提供額外的福利，例如簽約獎金，自然招募不到警察。

史密斯則說，當其他地方的警察時薪最少是30元起跳時，若再以22元的價碼來招聘，那將永遠不會有人進來應徵。

古德休是明州最新的小社區，一直以來在預算需求不斷增加及警員人力持續短缺的情況下，努力滿足執法需求，可惜仍敵不過經費不足的現實。

明州另一個小鎮莫里斯(Morris)也出現過類似情況，該鎮警員去年紛紛辭職，只剩下警察局長及一名警員，現在由所屬的史蒂文斯郡(Stevens County)警長辦公室派員來維持治安。

明州 預算 明尼蘇達州

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