因「表情包」遭停學 田州學生告學區侵犯言論自由

田納西州一名高中生在Instagram上發布針對校長的諷刺表情包卻遭停學處分，他因此告學區和管理人員侵犯他的言論自由。(Getty Images)

田納西州 土拉荷馬高中(Tullahoma High School)的一名高中生因在Instagram上發布針對校長的諷刺表情包，遭到停學三天，他因此控告學區 和管理人員侵犯他的言論自由。

國家廣播公司(NBC)報導，這起訴訟在田州溫徹斯特東區提出，該名學生姓名僅以縮寫「I.P.」顯示。訴訟稱，「本案涉及一名臉皮薄的高中校長違反憲法第一修正案，僅因一名學生在Instagram頁面上諷刺校長便將其停學，儘管這些貼文並未對學校造成任何干擾。」

被告則有校長奎克(Jason Quick)、副校長克拉奇菲爾德(Derrick Crutchfield)，以及負責停學程序的管理人員。

第一篇貼文在去年5月22日，當時I.P.開始分享其他人創建的圖片，包括奎克拿著一盒水果和蔬菜，加上「我的兄弟」等字；另一則貼文則是奎克被修圖成一隻動漫 貓，長著鬍鬚、貓耳朵，穿著裙子。在第三篇貼文的八天後，他被學校停學五天，是他母親會見克拉奇菲爾德後才縮短成三天。

代表原告的律師菲茨派翠克(Conor Fitzpatrick)表示，停學違反了第一修正案，學生貼的都是有趣的表情包，不包含任何威脅、任何髒話，只是溫和地諷刺一位被認為有點過於嚴肅的學校管理人員。

訴訟稱奎克動用學校政策，禁止學生「在家、在校發布導致任何學生或教職員工尷尬、貶損或名譽掃地」的照片，但第一修正案禁止公立學校員工全天候審查學生言論，除非學生的校外言論嚴重干擾學校。

該學生還擔心，停學將成為他的永久紀錄，恐影響他是否能獲得獎學金或被頂尖大學錄取。