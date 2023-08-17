數據恐嚴重低報…高溫殺人 政府因應難對症下藥

亞利桑納州土桑市在熱浪期間，一名男子在街頭喝水消暑。(美聯社)

這個夏天，達拉斯66歲郵差蓋茲(Eugene Gates)頂著炙熱高溫 送信，在一戶民宅院子昏倒，送醫後宣告不治。遺孀卡拉‧蓋茲(Carla Gates)說，雖然還沒收到解剖報告，但死亡原因八成與高溫有關。

蓋茲死亡的6月20日當天，氣溫高達華氏98度，但計算溼度之後的酷熱指數(heat index)，體感溫度為華氏110度。

專家表示，全美3000多個郡對於高溫致死的統計方式混亂，每年究竟有多少人因為高溫死亡，難以掌握真相。由於缺乏具體數據，如何在極度高溫底下加強保護生命安全，變得難以對症下藥，官員擬訂政策及編列預算時，無法獲得能夠有效帶來改變的經費與其他資源。根據官方統計，美國每年僅600至700件高溫致死案例。

專門研究氣候變遷 對人體健康衝擊的華盛頓大學(University of Washington)流行病學專家克莉絲蒂‧埃比(Kristie L. Ebi)說，基本上所有與高溫相關的死亡都是可以避免的，「人們不必因為高溫而喪命」。她說，如果能有更準確的統計，就可以發展較完善的熱浪預警系統，針對高危險族群發出警報，確保民眾了解自身風險。

報導指出，唯一可以確定的是，政府官員與氣候專家都同意，美國對於高溫致死案例的統計有嚴重低報的問題。

亞利桑納州皮瑪郡(Pima County)法醫賀斯(Greg Hess)說，根據民眾死亡方式，死亡案件有各種不同調查方向，「我們並沒有良好的全國高溫致死數據，這點並不讓人感到意外」。

埃比說，應該針對某段期間裡不應該喪生的死亡案件進行了解，設法釐清高溫致死的問題嚴重性，包括原本不應該發生致命心臟病 而死亡的民眾，以及沒有高溫就不會出現腎臟衰竭而死亡的民眾。