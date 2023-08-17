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室溫超導？羅徹斯特大學調查論文是否造假

記者張聲肇／綜合報導
迪亞斯。(取自羅徹斯特大學官網)
迪亞斯。(取自羅徹斯特大學官網)

紐約州羅徹斯特大學正在調查物理系迪亞斯(Ranga Dias)教授等人的超導研究報告，確認他們發表在3月號「自然」期刊的室溫超導「突破」進展是否屬實。

未參與該研究的佛羅里達大學物理學家翰姆林(James Hamlin)指出，2021年「物理檢討文檔」期刊論文所載的圖表和2013年迪亞斯在華盛頓州立大學發表的論文，所用的圖表頗有雷同處。

物理檢討期刊經四名專家指正後，15日撤除該篇論文，理由是四專家提出令人信服的說法，認為論文資料涉嫌造假。該刊已通知論文作者撤刊的理由。

該刊編輯說，論文10名作者，除迪亞斯一人，其餘九人都同意撤文。迪亞斯堅持資料無誤。

羅徹斯特大學發言人說，已請外部專家調查有爭議的「所有資料」，不僅這篇遭撤除的論文，還包括其他發表過的研究報告。

迪亞斯等人2020年發表過有關超導的研究，也引發羅徹斯特大學兩度調查。這篇研究報告2022年9月被自然期刊撤除。該刊說，該報告的全部作者都同意撤刊。

超導材料的特性是電流通過，不流失能量。多數超導體都需在極低溫或高壓縮下才能發揮此功能。如果能在室溫和海平面壓力下達成超導作用，對無數工程及電器應用，從電池到電網，都極有價值。

迪亞斯、拉斯維加斯內華達大學物理學家沙拉馬特( Ashkan Salamat)、洛拉( Keith Lawler )等人3月在自然期刊發表研究報告說，壓縮為每平方吋14.5萬磅的材料，在華氏70度的情況下，有超導能力。

不少物理學家對該報告的資料提出質疑，製造該材料的實驗室也說，這材料測量不出有超導能力。只有一家試驗室測試了兩個樣品材料後，發現其中一個具有超導跡象。自然期刊說，正在評估此報告。

紐約州 低溫 華盛頓州

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