前男友散發露骨照 德州女提告贏了 獲判賠12億元

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，德州 一名女子遭前男友在網路散發露骨照報復，因此將他告上法院，並贏得訴訟，獲得12億元賠償，不過律師坦承，要真的拿到這筆錢很難，這是象徵性勝利，也具有嚇阻作用。

根據訴訟文件，這位稱之為D.L.的女子去年對前男友傑克遜(Margues Jamal Jackson)提訴，指控他在社群媒體 和成人平台上發布她的私密照，意圖要「使人難堪、騷擾、折磨、羞辱和公開羞辱」。

訴訟書中指出，D.L.是在2016年開始與傑克遜交往，並在對傑克遜生出足夠信任感後，開始傳親密照給他；但在兩人於2021年分手後，傑克遜開始在網路上張貼D.L.的親密照，並傳簡訊告訴她，說她將會「花下半輩子的時間，把自己從網路上刪除且失敗，每個你遇到的人都會知道這件事並上網去找你。」

傑克遜同時還遭指控，將D.L.親密照連結傳給她的親友，企圖引導他們前去上傳照片的網站，並在分手後利用D.L.母親家中的安全系統來監視她。

儘管D.L.勝訴並獲得巨額賠償，但她的律師吉爾德(Bradford Gilde)表示，這只是多數以大筆金錢和解的報復性色情案例之一，要真的拿到這筆錢很難。

「本案判決雖然不太可能回收，但補償性判決的確讓D.L.恢復良好的聲譽，」吉爾德表示，「懲罰性判決，也是陪審團在呼籲民眾，應該多加認識，這種由技術驅動的全國性流行性問題。」

儘管如此，吉爾德仍讚揚D.L.追查此案的勇氣；他指出，這種色情報復案件通常都會對受害者帶來「心理虐待、家庭暴力和性虐待的結合」傷害。

「我們會永遠欽佩D.L.反擊的勇氣，」吉爾德說，「希望這類判決的驚人數量，能有殺雞儆猴功效，防止其他人做出這種卑鄙的行為。」