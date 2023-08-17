遭警擊斃 丹佛男手拿刀？ 原來是筆

警方隨身攝影紀錄顯示丹佛居民柯爾衝向警員，警察以為柯爾持武而開槍，後來證實只是一支馬克筆。(美聯社)

丹佛市警方5日接獲家庭暴力報案趕往現場後，看到36歲男子柯爾(Brandon Cole)把手伸入一輛汽車，隨後衝向一警察。該警察以為他手中持刀，於是開了兩槍將他擊斃，最後確認他手裡拿的只是一支黑色馬克筆。

丹佛市警長托馬斯(Ron Thomas)14日公布槍擊 事件隨身錄影畫面，表示事件仍在調查中，並說：「這是場巨大悲劇。」

此案是鄰居打911報案稱，柯爾和他妻子和他們仍值青少年的兒子可能發生家暴 。報案者說，柯爾的妻子可能從輪椅上被推了下來，柯爾正在「追」他兒子。錄影畫面顯示一名婦女坐在馬路上，旁邊有張輪椅，她說：「不要、不要用槍指著我丈夫，求求你。」

柯爾被警察呼喊名字時顯得很激動，他對一名警察說：「來吧」；該警察試圖使用電擊棒，但棒頭只略接觸到他。柯爾迅速繞過一輛停著的汽車，走向另一名女警，並將雙手舉至胸部；影片看不清楚柯爾手裡拿什麼。女警用手槍對柯爾開槍後，他倒在人行道上。

托馬斯指出，「影片可以看到，她最終用武時，那人離她太近，來不及細想和行動，她就被那人擋住了。」

警察使用武力專家表示，柯爾在影片中似將一隻手藏在背後，這名警察對她認為持刀並打算造成傷害的人做出了合理反應。加州 普魯默斯郡(Plumas County)執法機構使用武力顧問大林 (Ed Obayashi) 說：「是我，我會開槍。」

全案調查結果將提交丹佛地方檢察官辦公室，以決定是否應提出刑事指控。

美聯社報導，開槍警察姓名未公布，她自2019年一直在丹佛警局工作，過去未參與過其他槍擊事件。柯爾的妻子尚未與調查人員交談，警方也無法確定是否發生家暴。