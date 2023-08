撕破臉 「攻其不備」本尊控被騙受監護 養父母委律師反控他「勒索」

2009年上映的好萊塢電影「攻其不備」(The Blind Side)原著本尊之一、美國國家美式足球 聯盟(NFL )前球員奧赫(Michael Oher)日前向法院具狀宣稱養父母西恩與莉莉安.杜希(Sean & Leigh Anne Tuohy)騙他接受監護,杜希家族的委任律師15日發表正式聲明,不只指控他試圖「勒索」,還嚴厲指責他的指控「傷人與荒謬」。

華爾街 日報報導,奧赫身為美式足球明日之星時,搬去跟杜希一家住在一起,現在則向法院提交了申請書,聲稱杜希夫婦從未如他們所聲稱的那樣收養自己,反而讓他簽下文件,將自己置於他們的監護之下。當「攻其不備」電影版票房大賣時,杜希家族利用對他的監護賺得數百萬美元。

An attorney for the Tuohy family, whose relationship with former NFL player Michael Oher became the basis for "The Blind Side," called Oher's claim that the family lied to him and profited from his life story "hurtful and absurd" https://t.co/3z6CpxmlDg