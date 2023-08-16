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撕破臉 「攻其不備」本尊控被騙受監護 養父母委律師反控他「勒索」

編譯周辰陽／即時報導
2009年上映的好萊塢電影「攻其不備」原著本尊之一、NFL前球員奧赫（右）日前宣稱養父母西恩與莉莉安．杜希（左）騙他接受監護，杜希家族的委任律師15日發表正式聲明，不只指控他試圖「勒索」，還嚴厲指責他的指控「傷人與荒謬」。（照片翻攝：X / Amiri King）
2009年上映的好萊塢電影「攻其不備」原著本尊之一、NFL前球員奧赫（右）日前宣稱養父母西恩與莉莉安．杜希（左）騙他接受監護，杜希家族的委任律師15日發表正式聲明，不只指控他試圖「勒索」，還嚴厲指責他的指控「傷人與荒謬」。（照片翻攝：X / Amiri King）

2009年上映的好萊塢電影「攻其不備」（The Blind Side）原著本尊之一、美國國家美式足球聯盟（NFL）前球員奧赫（Michael Oher）日前向法院具狀宣稱養父母西恩與莉莉安．杜希（Sean & Leigh Anne Tuohy）騙他接受監護，杜希家族的委任律師15日發表正式聲明，不只指控他試圖「勒索」，還嚴厲指責他的指控「傷人與荒謬」。

華爾街日報報導，奧赫身為美式足球明日之星時，搬去跟杜希一家住在一起，現在則向法院提交了申請書，聲稱杜希夫婦從未如他們所聲稱的那樣收養自己，反而讓他簽下文件，將自己置於他們的監護之下。當「攻其不備」電影版票房大賣時，杜希家族利用對他的監護賺得數百萬美元。

代表杜希夫婦的辛格律師（Martin Singer）在八卦媒體TMZ最先披露的聲明指控，「奧赫發表關於杜希家族的古怪說法傷人與荒謬」，並指杜希一家身價數億美元，還會共謀扣留任何人「幾千美元」的想法「令人難以置信」。他指出，「杜希夫婦曾經設法從奧赫先生身上獲利的想法不只是令人不快，而且顯然荒唐」。

辛格律師表示，杜希夫婦向奧赫提供了支持與愛，同時對待他就像他們自己的一個孩子一樣，「他的回應是威脅他們，包括說出除非他們付給他1500萬美元，否則就會上媒體栽贓（plant）關於他們的負面故事」，又指奧赫的企圖是「勒索」（shakedown）。

根據報導，辛格律師並未對奧赫已被置於監護提出質疑，稱杜希夫婦始終對這項安排態度坦率，從未從中賺到一分錢，並指成立監護是為了幫助奧赫大學招生等需求。他還說，從電影收到的所有錢，杜希夫婦也分給了他同等的一分。

辛格律師表示，「如果奧赫先生希望解除監護，無論是現在，還是在將來的任何時候，杜希家族永遠不會用任何方式反對」。奧赫的律師沒有立即回應華爾街日報的置評請求。

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