撕破臉 「攻其不備」本尊控被騙受監護 養父母委律師反控他「勒索」

2009年上映的好萊塢電影「攻其不備」原著本尊之一、NFL前球員奧赫（右）日前宣稱養父母西恩與莉莉安．杜希（左）騙他接受監護，杜希家族的委任律師15日發表正式聲明，不只指控他試圖「勒索」，還嚴厲指責他的指控「傷人與荒謬」。（照片翻攝：X / Amiri King）

2009年上映的好萊塢電影「攻其不備」（The Blind Side）原著本尊之一、美國國家美式足球 聯盟（NFL ）前球員奧赫（Michael Oher）日前向法院具狀宣稱養父母西恩與莉莉安．杜希（Sean & Leigh Anne Tuohy）騙他接受監護，杜希家族的委任律師15日發表正式聲明，不只指控他試圖「勒索」，還嚴厲指責他的指控「傷人與荒謬」。

華爾街 日報報導，奧赫身為美式足球明日之星時，搬去跟杜希一家住在一起，現在則向法院提交了申請書，聲稱杜希夫婦從未如他們所聲稱的那樣收養自己，反而讓他簽下文件，將自己置於他們的監護之下。當「攻其不備」電影版票房大賣時，杜希家族利用對他的監護賺得數百萬美元。

An attorney for the Tuohy family, whose relationship with former NFL player Michael Oher became the basis for "The Blind Side," called Oher's claim that the family lied to him and profited from his life story "hurtful and absurd" https://t.co/3z6CpxmlDg — The Wall Street Journal (@WSJ) August 15, 2023

代表杜希夫婦的辛格律師（Martin Singer）在八卦媒體TMZ最先披露的聲明指控，「奧赫發表關於杜希家族的古怪說法傷人與荒謬」，並指杜希一家身價數億美元，還會共謀扣留任何人「幾千美元」的想法「令人難以置信」。他指出，「杜希夫婦曾經設法從奧赫先生身上獲利的想法不只是令人不快，而且顯然荒唐」。

辛格律師表示，杜希夫婦向奧赫提供了支持與愛，同時對待他就像他們自己的一個孩子一樣，「他的回應是威脅他們，包括說出除非他們付給他1500萬美元，否則就會上媒體栽贓（plant）關於他們的負面故事」，又指奧赫的企圖是「勒索」（shakedown）。

根據報導，辛格律師並未對奧赫已被置於監護提出質疑，稱杜希夫婦始終對這項安排態度坦率，從未從中賺到一分錢，並指成立監護是為了幫助奧赫大學招生等需求。他還說，從電影收到的所有錢，杜希夫婦也分給了他同等的一分。

辛格律師表示，「如果奧赫先生希望解除監護，無論是現在，還是在將來的任何時候，杜希家族永遠不會用任何方式反對」。奧赫的律師沒有立即回應華爾街日報的置評請求。