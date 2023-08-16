民主受威脅 13大學校長發起「校園呼籲言論自由」

全美13所大學校長15日共同宣布發起「校園呼籲言論自由」運動，旨在培養校園言論自由風氣，協助學生共同針對複雜分歧問題，找出解決方案。(路透)

面對美國民主承受嚴重威脅，全美13所大學校長15日共同宣布發起「校園呼籲言論自由」(Campus Call for Free Expression)運動，旨在培養校園言論自由風氣，協助學生共同針對複雜分歧問題，找出解決方案。

這項運動是由無黨派非營利組織「公民與學者研究所」(The Institute for Citizens & Scholars)發起，奈特基金會(Knight Foundation)資助25萬元，本學年在不同校園採不同形式進行。

參與倡議的詹姆斯麥迪遜大學(James Madison University)校長阿爾杰(Jonathan Alger)表示，「在全國政治兩極分化嚴重的背景下，人們無法以有建設性的文明方式跨越分歧；在我看來，大學院校有必要站上最前線，展示更佳作法。」

大學裡圍繞言論自由的爭議比比皆是，從學生抗議受邀演講者到州立法機構指點教師任期等，反映出限制言論自由的行徑大增。

公民與學者研究所去年3月首度召集大學校長討論如何培養學生積極參與民主。各校承諾遵守言論自由五項原則，並由各校自行研擬校園計劃方案；其中包括新生入學訓練、教師研討會和畢業典禮致辭等等。

參與運動的學校包括聖母大學(University of Notre Dame，私立天主教研究型學府)、班尼迪克學院(Benedict College，南卡 州歷史悠久的非裔學校)、羅林斯學院(Rollins College，佛州 小型博雅書院)及常春藤 盟校成員之一的康乃爾大學(Cornell University)等。康乃爾大學4月已宣布言論自由是2023學年主題。

公民與學者研究所所長文納科塔(Rajiv Vinnakota)表示，將公民教育重點放在大學生有兩大原因：大學是許多人經歷過最多元化的社區，當學生進入公共論壇並開始參與政治時，有可能改變社會規範。他希望這些學校對於培養批判性思維、就爭議問題交流的集體承諾，可鼓舞其他機構加入。