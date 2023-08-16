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收錢幫助俄羅斯寡頭免受制裁 前FBI高官認罪

記者胡玉立／綜合報導
前聯邦調查局反情報主管麥高尼加15日在曼哈頓聯邦法院承認，犯下串謀違反「國際緊急經濟權力法」和洗錢等罪名。(美聯社)
前聯邦調查局反情報主管麥高尼加15日在曼哈頓聯邦法院承認，犯下串謀違反「國際緊急經濟權力法」和洗錢等罪名。(美聯社)

前聯邦調查局(FBI)紐約反情報單位負責人麥高尼加(Charles McGonigal)15日在曼哈頓聯邦法院認罪，承認他從FBI離職後，轉替俄羅斯總統普亭的財閥好友德瑞帕斯卡(Oleg Deripaska)工作，犯下串謀違反「國際緊急經濟權力法」和洗錢罪名。

麥高尼加說他「深感懊悔」；法院訂12月14日宣判刑期，最高可能判處五年徒刑。

現年55歲的麥高尼加2018年9月自FBI退休。他在2016年至2018年期間於FBI紐約反情報部門負責監督調查俄羅斯寡頭；其中包括能源富商德瑞帕斯卡在內。哥倫比亞特區地方法院在2018年確認制裁德瑞帕斯卡。

助理檢察官戴爾(Rebecca Dell)向法官里爾登(Jennifer H. Rearden)陳述，有證據證明，麥高尼加曾設法讓德瑞帕斯卡從美國制裁名單中刪除。此外，麥高尼加2021年曾與同夥協商收取65萬至300萬元費用，以搜出足以揭發另一俄羅斯寡頭、德瑞帕斯卡商業競爭對手5億元隱藏資產的電子文件。

麥高尼加告訴法官，他在2021年犯下罪行，收下逾1萬7000元金錢，協助德瑞帕斯卡打擊他的商業競爭對手。

麥高尼加另在華府聯邦法院被控九項罪名，包括於FBI工作期間，從當時住在新澤西州的前阿爾巴尼亞情報官員處收受至少22萬5000元現金。他除了隱匿現金，也隱匿這名情報官員往返阿爾巴尼亞、科索沃和波士尼亞與當地高官接觸等資訊。

司法部國家安全部門助理檢察長奧爾森(Matthew Olsen)聲明表示，「麥高尼加承認他背叛誓言，在受到制裁的俄羅斯寡頭命令下，積極隱瞞自己的非法工作。」

麥高尼加則哽咽表示：「我承擔全部責任，但我從未意圖傷害美國、FBI及我的親友。」

FBI 俄羅斯 新澤西州

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