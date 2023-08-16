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財富縮水 美國百萬富翁少了170萬人 1.7萬人也跌出億萬富翁列車

編譯尤寶琪／綜合15日電
位在加州馬里布海灘，擁有自家直升機與停機坪的2.5億元豪宅。根據瑞士信貸全球財富報告，美國的百萬富翁人數依舊是世界第一，共2270萬人。(美聯社)
位在加州馬里布海灘，擁有自家直升機與停機坪的2.5億元豪宅。根據瑞士信貸全球財富報告，美國的百萬富翁人數依舊是世界第一，共2270萬人。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)報導，瑞士銀(UBS)和瑞士信貸(Credit Suisse)經濟學者15日指出，全球財富自2008年以來首次出現下降；股債齊降，美國人受到的打擊最大，有170萬美國成年人掉出百萬富翁行列。

根據瑞士信貸全球財富報告(Credit Suisse Global Wealth Report)，因貨幣波動，自2008年以來，以美元計算全球財富下降了2.4%，大約11.3兆元；全球百萬富翁數量，從2021年底的6290萬人下降到2022年底的5940萬人，逾350萬人在一年之內失去百萬富翁地位。

根據報告，由於股票債券價值下跌，美國人受到的打擊最為嚴重，雖然在一定程度上，被房價和其他一些資產的價格上漲所抵消；大約有170 萬美國人不再是百萬富翁；另有1萬7260人，掉出超高淨值類組(ultra-high net worth category)，這代表他們的身價，低於1億元。

但美國人財富儘管在2022年平均損失了約2萬7700元，但仍與瑞士和香港在人均財富方面並列榜首；美國百萬富翁的數量也仍居第一，共2270萬人；中國則位居世界第二，有620萬人躋身百萬富翁行列。

2022年，市場下跌和強勢美元侵蝕了歐洲人的財富，拉丁美洲和俄羅斯則受益於貨幣走強；根據報告作者估計，儘管莫斯科因為入侵烏克蘭而遭西方制裁以及當地股市拋售，但盧布升值卻讓俄羅斯增加了5萬6000名百萬富翁。

不過，有鑑於2022年對股票和債券來說都是殘酷的一年，所以財富下跌可謂意料之中，但這卻非全球財富流失的主因；以美元計算，匯率變動本身，就導致資產下降了5.8%。

報告估計，全球財富在五年內會持續增加，預計到2024年，全球人均財富將突破10萬美元，百萬富翁的數量未來五年將超過8700萬人；估計到2026年，全球財富將增加169兆美元，累計增長36%，以中等收入國家為主要成長動力。

股票 俄羅斯 債券

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