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為救癲癇女遭擋 德州聯邦眾議員傑克遜與警衝突被上銬

編譯俞仲慈／綜合15日電
德州公共安全廳公布的錄影畫面顯示，身穿紅色上衣的聯邦眾議員傑克遜正和一群頭戴牛仔帽的警員爭執。(美聯社)
德州公共安全廳公布的錄影畫面顯示，身穿紅色上衣的聯邦眾議員傑克遜正和一群頭戴牛仔帽的警員爭執。(美聯社)

美聯社報導，前白宮醫生、現任德州聯邦眾議員傑克遜(Ronny Jackson)上個月在德州阿馬里洛(Amarillo)郊區一場牛仔競技表演活動，和員警發生衝突；傑克遜被壓倒在地、銬上手銬，但仍出口辱罵員警，威脅向州長舉報。傑克遜本職是醫生，曾是歐巴馬總統與川普總統任內的白宮醫生，經驗豐富。

傑克遜曾任白宮醫師，任期橫跨歐巴馬和川普主政時期。(美聯社)
傑克遜曾任白宮醫師，任期橫跨歐巴馬和川普主政時期。(美聯社)

德州警方14日公布目擊者拍下的影片，顯示當時在牛仔競技表演場，一位15歲少女因為癲癇發作，本業醫師的傑克遜趨前查看，不料竟然和另一位民眾發生衝突。從畫面看到傑克遜被至少兩名警察壓倒後，趴在地上、銬上手銬，然後員警將他扶起，重新站好的傑克遜發飆並威脅警員：「我明天要打電話給州長，我要向他講這件事，因為太荒謬了。」傑克遜越講越生氣，提高嗓音怒斥在場的警員。

影片公布的當天，傑克遜透過辦公室發言人萊爾(Kate Lair)發表聲明為自己辯護，並反控員警執法行為「反應過激又無能」，導致他無法為少女提供即時治療，並強調：「聯邦眾議員傑克遜身為一名訓練有素的急診醫師，不會因為提領醫療緊急情況而道歉，特別是在情況混亂，而且執法人員拒絕提供協助的情況下。」

當天在阿馬里洛小鎮白鹿鎮(White Deer)牛仔競技會場上，來自赫里福德(Hereford.)的48歲的男子喬丹(Chris Jordan)目睹整件事的來龍去脈，他向記者表示，傑克遜企圖在醫護人員抵達前，搶救少女，但卻被警員粗暴地拉開。喬丹說：「我相當震驚，他(傑克遜)被重重摔在地上，搞不懂怎麼回事。」

根據警方書面報告，卡森郡(Carson County)警局局長泰瑞(Tam Terry)和傑克遜曾以電話溝通，但雙方對話時，傑克遜對於將他強制上銬的警員，表達究責到底的立場，遭到泰瑞回絕，傑克遜則回應「在下次選舉中，咱們走著瞧。」

德州 喬丹 白宮

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