海軍作戰部長交出指揮權 成美軍第三個首長出缺軍種

美國海軍作戰部長吉爾戴上將（右）14日交出了指揮權，拜登總統提名的繼任者、現任副作戰部長弗蘭切蒂上將（左）因為缺少參議院聽證與表決確認，將擔任代理海軍作戰部長。中為美國海軍部長德爾托羅。（照片翻攝：X / USNavyCNO）

繼陸戰隊與陸軍之後，海軍成了第三個在沒有參議院 確認替代人選接任的情況下，首長就交出了（relinquished）指揮權的美軍軍種，也標誌著美國國防部 史上第一次出現了三個軍種沒有參院 確認首長在任的情況。

CNN報導，海軍作戰部長吉爾戴上將（Admiral Mike Gilday）14日交出了指揮權，拜登總統提名的繼任者、現任副作戰部長弗蘭切蒂上將（Admiral Lisa Franchetti）因為缺少參議院聽證與表決確認，將擔任代理海軍作戰部長。

五角大廈因應美國最高法院判決而制定新政策，規定官兵要是派駐的營區位於禁止或嚴格限制墮胎的各州，可在需要墮胎時擁有3周休假及旅費報支，以轉往在法律和技術上可以墮胎的地方，引發了共和黨籍聯邦參議員塔柏維爾（Tommy Tuberville）不滿，自2月開始單槍匹馬杯葛需要經過參院的美軍將領人事案。

根據報導，弗蘭切蒂上將是3百多名因塔柏維爾無差別杯葛而導致晉升受阻的將領之一。如果她接任海軍作戰部長的人事得到參議院確認通過，就將成為美國海軍首位女性作戰部長，以及美國參謀首長聯席會議（JCS）的首位女性成員。

在此之前，陸戰隊司令柏格上將（Gen. David Berger）與陸軍參謀長麥康維爾上將（Gen. James McConville）先後於7月跟8月退役。美國國防部長奧斯丁在吉爾戴上將交出指揮權儀式上指出，因為塔柏維爾全面性擱置人事案，「從今天（14日）開始，美國國防部史上第一次發生我們的三個軍種是在沒有參院確認領導人的情況下運作」，直批「前所未有、沒有必要與不安全」。

不過，塔柏維爾參議員的發言人史塔福德（Steven Stafford）則表示，奧斯丁的這番發言並不正確，稱有關他擱置將領晉升唯一「前所未有」的情況是已經持續時間的長度，並指民主黨籍的達克沃絲（Tammy Duckworth）與班奈特（Michael Bennet）兩位聯邦參議員都威脅要擱置提名，「他們得到了他們想要的，而且很快」。