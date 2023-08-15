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密西西比13歲少女在家門前遭陌生人性侵 無法墮胎只好生了

編譯徐榆涵／即時報導
密西西比州一名13歲少女日前遭性侵懷孕，由於可以墮胎的地方太遠且費用高昂，最終只能生下小孩。(美聯社)
密西西比州一名13歲少女日前遭性侵懷孕，由於可以墮胎的地方太遠且費用高昂，最終只能生下小孩。(美聯社)

衛報引述時代雜誌報導，美國密西西比州一名13歲少女日前遭性侵懷孕，由於可以墮胎的地方太遠且費用高昂，最終只能生下小孩。

該名少女的母親、化名雷吉娜（Regina）透露，她女兒、化名艾希莉（Ashley）以前很喜歡拍TikTok跳舞短影音，但最近卻一直待在房間裡不出來且不斷嘔吐，去醫院檢查才發現懷了身孕，院方隨即通報警方。

雷吉娜指出，得知艾希莉懷孕後，便向密州克拉克斯代爾警察局（Clarksdale Police Department）提出告訴，原來艾希莉先前在住處外面拍攝短影音時，遭到一名陌生男子性侵，當時親戚們全都在屋內，沒有人目睹這宗性侵事件。

在羅訴韋德案被推翻之前，密西西比州原本還有兩處較近的診所可以墮胎，車程在90分鐘至2個半小時內，但在最高法院去年做出裁決後，這些診所都已歇業，目前距離最近的地方是在伊利諾州芝加哥，距離雷吉娜的家要9個小時車程。

雷吉娜表示，考量到路途遙遠必須請假、旅途費用及芝加哥墮胎費用高昂等問題，她們一家人只能放棄讓女兒墮胎，最終艾希莉在懷孕39周後生下男嬰。

報導指出，根據「生育自主權中心」（Center for Reproductive Rights），羅訴韋德案被推翻以來，目前已有14州的州法明定禁止墮胎，雖然在性侵懷孕、胎兒危及孕婦性命等情況下可以選擇墮胎，但全美共有2500萬名15歲至33歲女性生活在無法墮胎的州，若是想要終止妊娠往往需要長途跋涉到其他地方。

雷吉娜表示，「這情況令人痛心，因為一個無辜的孩子只是做了身為孩子會做的事，在外面玩耍，加上這是我的孩子，這將永遠讓我感到心痛。」

墮胎 性侵 芝加哥

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