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格鬥成真？馬斯克放話 到查克柏格家中踢館

編譯莊瑞萌／綜合14日電
特斯拉創辦人馬斯克(右)14日推文表示，將前往Meta創辦人查克柏格(左)家中進行一場格鬥練習。兩人到底打不打，讓人霧裡看花。(美聯社)
特斯拉創辦人馬斯克(右)14日推文表示，將前往Meta創辦人查克柏格(左)家中進行一場格鬥練習。兩人到底打不打，讓人霧裡看花。(美聯社)

特斯拉創辦人馬斯克(Elon Musk)14日推文，聲稱要前往Meta創辦人查克柏格(Mark Zuckerberg)家中進行一場格鬥練習。不過，兩人到底打不打，已讓人霧裡看花。

馬斯克14日在舊稱推特的X上發文表示，「為了今晚在巴洛奧圖市(Palo Alto)Tesla的FSD測試，我會讓車子開往@finkd的家，」其中FSD是「Full Self-Driving」(全自動輔助駕駛)縮寫，推文也標記了查克柏格。他還說，「到時候還會測試最新X直播技術，讓大家即時看到過程，如果運氣好查克柏格真的開門，打鬥就上場了！」

馬斯克在6月率先提出兩人進行一場格鬥，他對於查克柏格推出跟推特對打的Threads以及Meta自詡為混亂Twitter的「理智」替代選擇非常介意。雖然馬斯克一直透過社交媒體喊話對打，但查克柏格卻認為對方老是在找藉口不打。例如有一次馬斯克就表示肩膀需要手術，讓外界對於周一晚間的格鬥是否成真，更加霧裡看花。

查克柏格上周末在Threads說，「我想我們都認同，馬斯克不是認真的，現在該走人了。我提了一個實際日期，懷特(Dana White，UFC終極格鬥冠軍賽總裁)提議把它變成正式的慈善比賽，結果馬斯克不願確認日期，然後又說要動手術，現在又提出想在我家後院來一場對打練習。」

據AOL報導，作家艾薩克森(Walter Isaacson)14日在社群平台X貼出馬斯克與查克柏格的私訊截圖，他詢問對方「下周要不要去你家練習一下」，間接證實他將在查克柏格的家中進行一場「練習賽」，這私訊內容也被馬斯克「認證」是真的。馬斯克說，他除了和巴西柔術黑帶佛里曼(Lex Fridman)練習外，沒有進行其他訓練，他也認為與查克柏格兩人有體型上的差異，查克柏格是現代版李小龍，應該會以某種方式獲勝。

查克柏格比馬斯克年輕十幾歲，整年都在進行格鬥訓練，外傳他在後院安裝了「八角格鬥籠」，馬斯克也透過推文展示他自己的訓練，包括在辦公室練舉重。

馬斯克 查克柏格 推特

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