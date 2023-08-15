我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

幾乎趕上科技業 UPS送貨司機年薪漲至17萬

罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多

伊州通過新法 兒童網紅收益 父母若裝進自己口袋沒分潤將挨告

編譯廖振堯／綜合14日電
伊利諾將成為第一個立法確保兒童能從社群媒體網紅工作獲得報酬的州，新法將於明年7月1日生效。(美聯社)
伊利諾將成為第一個立法確保兒童能從社群媒體網紅工作獲得報酬的州，新法將於明年7月1日生效。(美聯社)

短影音盛行的趨勢讓許多父母紛紛在社群媒體上分享孩子的生活，有時還能因此獲得流量收益，熱門影片收益甚至上看萬元，但目前為止，相關的監管法令依然不足。而伊利諾將成為第一個立法確保兒童能從社群媒體網紅工作獲得報酬的州，州長普利茲克(J.B. Pritzker)已於11日下午簽署，將於明年7月1日生效。

美聯社報導，提出該法案的伊利諾州民主黨籍州參議員科勒(David Koehler)表示「社群媒體興起給孩子們帶來新的獲利機會，許多家長卻利用這個機會把錢裝進自己口袋，同時讓他們的孩子繼續在數位環境中工作。」

新法規定，在每次觀看數至少產生10美分以上收益的影片中，兒童網紅應根據出現頻率，獲得一定比率的收入。但影片內容必須在伊利諾州創建，兒童出現的時間必須達30%，拍攝期間在30天內。頻道主將負責維護孩子的出現頻率及時機，並且必須在孩子年滿18歲時將總分潤存入信託帳戶，否則孩子可以提訴。

科勒表示，這項法案的構想是由他選區內的一名15歲少女納拉莫圖(Shreya Nallamothu)向他提出的，涵蓋範圍包括出現在各種提供營利的數位平台裏的16歲以下未成年人。納拉莫圖表示，她意識到「兒童網紅」的世界裡可能會發生很多剝削行為，而保護他們的相關立法卻付之闕如。她澄清，該法不適用純粹在社群媒體上分享孩子照片或暴紅影片的父母，這是針對那些「透過兒童或家庭影片賺取收入的家庭」。

州長辦公室發言人高夫(Alex Gough)說孩子應該受到保護，免受那些試圖利用孩子的才藝、謀取經濟利益的父母侵害。

其他民主黨主政州也努力推動此領域的監管，但收效甚微：2018年加州童工法案便含有一項社群媒體條款，但在法案表決時該條款遭刪除。

社群媒體 民主黨 伊利諾州

上一則

輝瑞血癌用藥Elrexfio獲FDA批准 數周內在美上市

下一則

電擊、開槍恐嚇、凌虐2非裔 密西西比6「流氓小組」白警再認罪

延伸閱讀

4：3 伊州最高法院：攻擊性武器禁令合憲

4：3 伊州最高法院：攻擊性武器禁令合憲
芝加哥多家博物館 8月推出免費參觀日

芝加哥多家博物館 8月推出免費參觀日
價格全美最貴 伊州娛樂大麻7月狂賣1.4億

價格全美最貴 伊州娛樂大麻7月狂賣1.4億
這10款車 在伊州最常被偷

這10款車 在伊州最常被偷

熱門新聞

在教室遭6歲男童槍擊的教師澤溫爾（Abigail Zwerner）。（美聯社）

「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意

2023-08-10 09:15
(取自TikTok)

好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚

2023-08-15 16:28
14歲的華裔網紅Lil Tay。(圖／摘自Instagram)

誰是14歲炫富網紅Lil Tay？她來自華人家庭？

2023-08-10 18:34
川普女婿、前白宮顧問庫許納(中)離職六個月後，就接受阿拉伯政府投資他的公司20億元，被國會眾院監督委員會主席柯莫批評「踰越了倫理界線」。(路透)

庫許納收阿拉伯20億 柯默：逾越倫理、但拜登父子更嚴重

2023-08-11 20:15
喬治亞州21歲孕婦羅斯（右）日前分娩時，醫師疑似施力不當將嬰兒頭顱扯下，羅斯與男友9日在律師陪同下召開記者會。（美聯社）

接生扯斷嬰兒頭 喬治亞醫院還想裝沒事：建議直接火化

2023-08-12 00:08
繼中國宣布開放團客到美國旅遊之後，美中再傳出將增加雙方直航航班，預計10月可增到每周48航班。（美聯社）

美中同意增加航班 9月每周各18班、10月底每周各24班

2023-08-11 22:11

超人氣

更多 >
7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖
好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚

好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚
華女離奇失蹤／失聯夜11秒詭異視頻曝光 在求救？

華女離奇失蹤／失聯夜11秒詭異視頻曝光 在求救？
4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢

4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢
加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現