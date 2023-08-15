證管會：下一波金融危機 AI扮要角 無法預先防範

聯邦證券管理委員會(SEC)主席詹斯勒(Gary Gensler)日前表示，未來再爆發金融危機時，人工智慧 (AI )將會扮演中心角色，證管會要預先防範，實無能為力。

Axios網站報導，2020年時任麻省理工學院(MIT)教授的詹斯勒曾撰寫一篇論文，堪稱瞭解類似危機的寶貴資源，同時明白監管單位的因應之道，何以那麼少。

AI在金融市場最明顯的風險，就是以AI增加效能的「黑盒子」交易演算法亂衝亂撞，都在同一時間拋售同一物件，造成市場崩盤。

詹斯樂寫道，「很簡單，沒有那麼多人受訓來建立、管理這些AI，而且它們往往有相當類似的背景。此外，一起受訓的人之間有很強烈的親源，人稱學徒效應」。

AI模型同質性太高而有風險，也可能是監管法規本身造出來的。若是監管單位操控AI能做什麼、不能做什麼，那麼AI最後同時做相同的事，風險就會升高。

另外，投資 機構都選擇「人工智慧即服務」(AI-as-a-Service)，而提供AI模型的大型供應商數目很少，也無法責備他們，那麼前述的機率也會增加。

因為這些AI模型販售時，其掌管規則對人類來說，很是晦澀，無法預先知曉(甚至回溯也不知道)，所以要監管單位預防此類金融崩盤，十分困難。

詹斯勒寫道，很多法規面的漏洞可能已經浮現，而且隨著加大使用AI於金融，漏洞還會變更大。

法規方面最單純且可能最有效的因應，可能就是要求金融機構，若使用AI工具，就必須增加持有的資本數量。

監管單位也可以要求一切AI產出的結果，都做「嗅覺測試」，用較老式的線型模式來做，而且要有更高的解釋能力。凡是就基本面無法廣獲解釋的，就不鼓勵甚或禁止金融機構奉而採取動作。