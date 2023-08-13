我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

開學在即 華人媽媽「反向海淘」買用品 只要一半價錢

好市多官網推出隱藏福利 舊電子品可換購物卡

EPA擬限汽車碳排 環團、業者皆不滿

編譯潘勛／綜合12日電
環保署新政策傾像制定廢氣排放總量限制，汽車製造業者可以自行選擇出售更多電動車，或生產更省油、更少廢氣排放的傳統汽車。(美聯社)
環保署新政策傾像制定廢氣排放總量限制，汽車製造業者可以自行選擇出售更多電動車，或生產更省油、更少廢氣排放的傳統汽車。(美聯社)

聯邦環保署(EPA)今年宣布，打算實施更嚴格的通勤車輛廢氣排放標準，減少導致全球暖化的溫室氣體；環保團體認為這麼做遠遠不夠，汽車業者卻表示環保署設定的標準，在所限時程裡礙難辦到。EPA的構想是否切合實際、能走多遠，都令人質疑。

美聯社報導，EPA在4月宣布的新規定中，要求到2032年時美國所銷售的汽車中必須有67%為電動車，但業者表示，這個時程限制不切實際。因此EPA放棄以電動車銷售數字做為標準，改為制定廢氣排放總量限制，業者可自行選擇出售更多電動車，或生產更省油、更少廢氣排放的傳統汽車。

但就算汽車業將電動車銷量提升到EPA建議的水準，空汙減少量仍遠低於環保署的期盼。美聯社估計全國近八成汽車、逾2億輛，使用的仍是汽柴油燃料。

「生物多元化中心」(CBD)運輸與氣候安全計畫主任貝克(Dan Becker)指出，氣溫上升，今夏來自加拿大的山林野火濃煙汙染國內許多地區的空氣，環保署應更進一步減少廢氣排放。

「潔淨運輸協會」(CCT)電動車研究員斯洛魏克(Peter Slowik)指出，若要達成2015年巴黎氣候協定的目標，那麼通勤車輛的廢氣排放到2030年時要降到每哩57克，而根據EPA的計畫是到2030年每哩102克、2032年降到82克。

「汽車創新聯盟」(AAI)則表示，環保署的標準「既不合理，在要求的時限裡也無法達成」。

聯盟表示，環保署低估生產電動車電池的成本及難度，例如關鍵礦物的供應不足；另外，充電站網路間隔太大，就長途旅遊、公寓住戶而言，都極為不便。

聯盟另表示，目前車廠不斷在把引擎縮小，讓排放更有效率，或是將有限的資源用於生產電動車，而不是在開發更有效率的科技供油氣動力車使用。

麻省理工學院多項研究指出，電動車比內燃機動力車，可減少三成到五成的溫室氣體排放，差別在於如何產出電力。

電動車 加拿大 暖化

上一則

消費者誤陷騙局去年失財88億 投資詐騙失血最嚴重

下一則

駭客大賽 國防部首度開放入侵衛星

延伸閱讀

加州電動車銷量飆升 聖縣最高

加州電動車銷量飆升 聖縣最高
維州電動車禍 疑使用部份自駕

維州電動車禍 疑使用部份自駕
二手電動車 可享最高4000元補助

二手電動車 可享最高4000元補助
中國電動車滲透率 2年後將超過60%

中國電動車滲透率 2年後將超過60%

熱門新聞

蒂芬妮‧葛瑪斯在飛機上聲稱一名乘客「不是人類」，引發騷動。(擷自TikTok@knuckelslawncare)

她在飛機上指控鄰座「不是人類」 謎樣對象身分揭曉

2023-08-07 17:14
在教室遭6歲男童槍擊的教師澤溫爾（Abigail Zwerner）。（美聯社）

「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意

2023-08-10 09:15
加州一家便利商店店員棒打搶匪，由店內顧客拍下的影片爆紅。(截自Instagram@yo_folkers)

便利商店員工棒打搶匪 遭警方介入調查是否犯攻擊罪

2023-08-07 15:15
國家氣象局指出，大雨帶來的洪水將為美東地區造成傷害。圖為紐約上個月被洪水肆虐的景象。(Getty Images)

美東1億2000萬人面臨嚴重風暴威脅 冰雹強風恐釀災情

2023-08-07 11:06
許多醫師對於薪資被公開討論不以為然。(Getty Images)

平均年薪35萬元 許多醫師不喜歡薪水被討論

2023-08-07 11:42
14歲的華裔網紅Lil Tay。(圖／摘自Instagram)

誰是14歲炫富網紅Lil Tay？她來自華人家庭？

2023-08-10 18:34

超人氣

更多 >
鄭州18歲高中生繼承百萬房產「半價賣掉」 原因令人傻眼

鄭州18歲高中生繼承百萬房產「半價賣掉」 原因令人傻眼
好市多官網推出隱藏福利 舊電子品可換購物卡

好市多官網推出隱藏福利 舊電子品可換購物卡
中國版雷曼風暴？中融信託暴雷引恐慌 逾期兌付483億

中國版雷曼風暴？中融信託暴雷引恐慌 逾期兌付483億
失聯華女家人澄清：金芳訂好回程票 決非留美不歸

失聯華女家人澄清：金芳訂好回程票 決非留美不歸
劉嘉玲發文洩生活狀態 面對「梁朝偉私生子」傳聞回應引關注

劉嘉玲發文洩生活狀態 面對「梁朝偉私生子」傳聞回應引關注