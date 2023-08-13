EPA擬限汽車碳排 環團、業者皆不滿

環保署新政策傾像制定廢氣排放總量限制，汽車製造業者可以自行選擇出售更多電動車，或生產更省油、更少廢氣排放的傳統汽車。(美聯社)

聯邦環保署(EPA)今年宣布，打算實施更嚴格的通勤車輛廢氣排放標準，減少導致全球暖化 的溫室氣體；環保團體認為這麼做遠遠不夠，汽車業者卻表示環保署設定的標準，在所限時程裡礙難辦到。EPA的構想是否切合實際、能走多遠，都令人質疑。

美聯社報導，EPA在4月宣布的新規定中，要求到2032年時美國所銷售的汽車中必須有67%為電動車 ，但業者表示，這個時程限制不切實際。因此EPA放棄以電動車銷售數字做為標準，改為制定廢氣排放總量限制，業者可自行選擇出售更多電動車，或生產更省油、更少廢氣排放的傳統汽車。

但就算汽車業將電動車銷量提升到EPA建議的水準，空汙減少量仍遠低於環保署的期盼。美聯社估計全國近八成汽車、逾2億輛，使用的仍是汽柴油燃料。

「生物多元化中心」(CBD)運輸與氣候安全計畫主任貝克(Dan Becker)指出，氣溫上升，今夏來自加拿大 的山林野火濃煙汙染國內許多地區的空氣，環保署應更進一步減少廢氣排放。

「潔淨運輸協會」(CCT)電動車研究員斯洛魏克(Peter Slowik)指出，若要達成2015年巴黎氣候協定的目標，那麼通勤車輛的廢氣排放到2030年時要降到每哩57克，而根據EPA的計畫是到2030年每哩102克、2032年降到82克。

「汽車創新聯盟」(AAI)則表示，環保署的標準「既不合理，在要求的時限裡也無法達成」。

聯盟表示，環保署低估生產電動車電池的成本及難度，例如關鍵礦物的供應不足；另外，充電站網路間隔太大，就長途旅遊、公寓住戶而言，都極為不便。

聯盟另表示，目前車廠不斷在把引擎縮小，讓排放更有效率，或是將有限的資源用於生產電動車，而不是在開發更有效率的科技供油氣動力車使用。

麻省理工學院多項研究指出，電動車比內燃機動力車，可減少三成到五成的溫室氣體排放，差別在於如何產出電力。